Bafra organize sanayi bölgesinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

Bafra organize sanayi bölgesinde elektrikçi hayatını kaybetti

Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen iş kazasında akıma kapılan bir elektrikçi yaşamını yitirdi. Olayda ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Selçuk Koyu (40), çalıştığı sırada iddiaya göre iş makinesiyle uğraşırken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve ağır yaralanan Koyu, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve otopsi:

Koyu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 40 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ.