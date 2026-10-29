Anız dumanı çevreyi ürküttü: Atakum'da kısa süreli panik

olay yeri ve gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesinde, Ankara yolu Sarıışık mevkisi yakınlarındaki bir evin bahçesinde yakılan anıztan yükselen dumanlar çevrede endişe yarattı. Dumanı görenler ilk anda yangın çıktığını zannedince bölgede kısa süreli bir panik oluştu.

görgü tanıklarının gözlemleri:

Bölgede bulunanlar, dumanın yoğunluğunun ve yayılmasının insanları tedirgin ettiğini aktardı. Olayın anız yakılmasından kaynaklandığı öğrenilince panik yatıştı; herhangi bir hasar veya yangın bildirimi yapılmadı.

güvenlik ve uyarılar:

Anız yakımının özellikle kuru veya rüzgarlı havalarda görüşü azaltabileceği ve çevrede yanlış algılara yol açabileceği unutulmamalı. Bu tür uygulamalar sırasında çevrenin bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, benzer kısa süreli paniklerin önüne geçilmesine yardımcı olur.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNDE YAKILAN ANIZDAN YÜKSELEN DUMANLAR, ÇEVREDE KISA SÜRELİ PANİĞE YOL AÇTI.