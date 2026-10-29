Tuğyan’ın yoğun bakım görüntüleri yeniden soruşturma konusu oldu

Ortaya çıkan görüntüler sağlık ve adalet gündeminde

Şarkıcı Güllü lakaplı Gül Tut’un ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte görev yaptığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde çekildiği öne sürülen görüntüler tekrar gündeme geldi.

Görüntülerin hangi tarihte kaydedildiği ve görüntülerdeki uygulamaların koşulları henüz bağımsız şekilde doğrulanmadı. Haberi gündeme getiren bilgiler, Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun yaptığı başvuru ve savcılığa sunduğu materyaller üzerinden kamuoyuna ulaştı.

görüntülerin içeriği ve belirsizlik:

Savcılığa teslim edilen iddialara göre, görüntülerde Gülter’in yoğun bakımda bulunduğu sırada uygunsuz davranışlarda bulunduğu ileri sürülüyor. Ancak dosyada yer alan materyallerin tarih, bağlam ve gerçekliği konusunda resmi bir teyit bulunmuyor; bu nedenle görüntülerin delil olarak değerlendirilebilmesi için adli süreçte teknik inceleme gerekecek.

soruşturmanın kapsamı:

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar üzerine ilgili sağlık kuruluşunda görev yapmış personele ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başvuruda yer alan başka iddialar arasında hastalara uyku veren enjeksiyonlar yapıldığı, temizlik görevlilerine kalp masajı uygulanmasının öğretildiği ve bazı hastaların ölüm saatlerinin kayıtlarda farklı gösterildiği iddiaları bulunuyor.

Yetkili kurumların yürüttüğü incelemeler sürüyor; soruşturmanın sonucu ve görüntülerin adli süreçteki etkisi, yapılacak teknik değerlendirmeler ve resmi açıklamalarla netleşecek.

Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı