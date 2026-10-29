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niğde-bor çevre yolunda kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı

Niğde-Bor çevre yolunda kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü H.Ç. ağır yaralandı; itfaiye kurtarma çalışması başlattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

niğde-bor çevre yolunda kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı

Kaza raporu:

Niğde-Bor çevre yolu Sazlıca Kavşağı istikameti üzerinde meydana gelen kazada, arkadan çarpma sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olayda, çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsünün araç içinde sıkıştığı bildirildi.

olay yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (21) idaresindeki 51 AEU 282 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden M.E.S. (26) yönetimindeki 50 AV 861 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı ve çevredekilerin ihbarı üzerine ekiplere haber verildi.

kurtarma müdahalesi ve sağlık durumu:

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından H.Ç., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bulunurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

NİĞDE&#039;DE KAMYONETİN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR...

NİĞDE'DE KAMYONETİN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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