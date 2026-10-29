Dolar 49,8336 +0,06%
Euro 55,7642 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.447,20 -0,68%
EUR/USD 1,1172 +0,13%
Brent Petrol 110,69 -0,85%
--°

Göreme'deki peribacası çökmesinde Sakaryalı yeni evli çift yaşamını yitirdi

Göreme'de yağış sonrası peribacasının çökmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti; ölen iki Türkün Sakaryalı muhabir Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna olduğu açıklandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Göreme'deki peribacası çökmesinde Sakaryalı yeni evli çift yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Nevşehir’in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen olayda, bölgedeki yağışların ardından deforme olan bir peribacası çöktü. Çökme anı ve sonucu üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmasını yerinde takip eden Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, enkaz altından 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.

Arama-kurtarma ve sağlık durumu:

Vali Kök, enkazdan çıkarılanların 2’sinin Türk, 1’inin yabancı uyruklu olduğunu belirtti. Olayda ayrıca 5 turistin yaralandığı ve yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındığı açıklandı. Hastanelere kaldırılan turistlerden 4’ünün tedavisinin tamamlanıp taburcu edildiği, bir kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Vali Kök, devletin tüm imkanlarının olay anından itibaren seferber edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının son dakikaya kadar devam edeceğini ifade ederek, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Kimlik tespiti ve aile bağlantısı:

Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin kimlik tespit çalışmalarında, yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının temmuz ayında evlenen çift olduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerin, Sakarya’da yayın yapan bir basın kuruluşunda muhabir olarak görev yapan Eray Tuna ile muhasebeci eşi Begüm Tuna olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve saha incelemeleri, yetkililerce sürdürüldüğü, arama-kurtarma ile sağlık ekiplerinin bölgede çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

NEVŞEHİR&#039;İN GÖREME BELDESİNDE YAĞIŞLARIN ARDINDAN YAŞANAN PERİBACASI ÇÖKMESİNDE HAYATINI KAYBEDEN...

NEVŞEHİR'İN GÖREME BELDESİNDE YAĞIŞLARIN ARDINDAN YAŞANAN PERİBACASI ÇÖKMESİNDE HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİDEN İKİSİNİN SAKARYALI GAZETECİ ERAY TUNA İLE EŞİ BEGÜM TUNA OLDUĞU BELİRLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göreme'de yıkılan peribacası can aldı: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
images

Göreme'deki çökme için adli ve idari soruşturma başlatılıyor
images

Tuğyan’ın yoğun bakım görüntüleri yeniden soruşturma konusu oldu
images

Antalya'da çatı yangını dar sokaklarda itfaiyenin müdahalesini güçleştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da yılın son haftasında satranç dünyasının zirvesi toplanacak

Protokolde yerinden kaldırılan şehit babasının tepkisi resepsiyonda valiye iletildi

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

Zonguldak resepsiyonunda cumhuriyetin 103. yılı ve kentin üretim hedefleri

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek