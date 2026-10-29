Göreme'deki peribacası çökmesinde Sakaryalı yeni evli çift yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Nevşehir’in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen olayda, bölgedeki yağışların ardından deforme olan bir peribacası çöktü. Çökme anı ve sonucu üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmasını yerinde takip eden Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, enkaz altından 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.

Arama-kurtarma ve sağlık durumu:

Vali Kök, enkazdan çıkarılanların 2’sinin Türk, 1’inin yabancı uyruklu olduğunu belirtti. Olayda ayrıca 5 turistin yaralandığı ve yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındığı açıklandı. Hastanelere kaldırılan turistlerden 4’ünün tedavisinin tamamlanıp taburcu edildiği, bir kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Vali Kök, devletin tüm imkanlarının olay anından itibaren seferber edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının son dakikaya kadar devam edeceğini ifade ederek, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Kimlik tespiti ve aile bağlantısı:

Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin kimlik tespit çalışmalarında, yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının temmuz ayında evlenen çift olduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerin, Sakarya’da yayın yapan bir basın kuruluşunda muhabir olarak görev yapan Eray Tuna ile muhasebeci eşi Begüm Tuna olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve saha incelemeleri, yetkililerce sürdürüldüğü, arama-kurtarma ile sağlık ekiplerinin bölgede çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

NEVŞEHİR'İN GÖREME BELDESİNDE YAĞIŞLARIN ARDINDAN YAŞANAN PERİBACASI ÇÖKMESİNDE HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİDEN İKİSİNİN SAKARYALI GAZETECİ ERAY TUNA İLE EŞİ BEGÜM TUNA OLDUĞU BELİRLENDİ.