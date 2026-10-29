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Antalya'da çatı yangını dar sokaklarda itfaiyenin müdahalesini güçleştirdi

Muratpaşa Ermenek Mahallesi'nde bir evin çatı katında saat 18.00 civarında çıkan yangın, dar sokaklar itfaiyenin ulaşımını zorlaştırdı, alevler söndürüldü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:32

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 20:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da çatı yangını dar sokaklarda itfaiyenin müdahalesini güçleştirdi

Olay ve müdahale:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi 12. Sokak'ta saat 18.00 civarında bir iki katlı evin çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı bölümünde etkili olurken, binadan yoğun duman yükseldi.

Yangın sırasında terasta bulunan iki kişiden birinin aşağı inmeye çalıştığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erişim zorluğu ve müdahale süreci:

Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçları yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekti; bu durum ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Olay yerinden çekilen cep telefonu görüntülerinde yükselen alevler ve yoğun duman net şekilde görüldü.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

NTALYA&#039;NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE 2 KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

NTALYA'NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE 2 KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. SOKAKLARIN DAR OLMASI NEDENİYLE İTFAİYE ARAÇLARI YANGIN BÖLGESİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKERKEN, YÜKSELEN ALEVLER VE YOĞUN DUMAN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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