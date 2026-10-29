Vali Taşolar, bisikletiyle korteje katılan Urfullah Çiftçi'yi resepsiyonda ağırladı

Vali Taşolar’dan korteje bisikletiyle katılan vatandaşa davet

Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, konvoya bisikletiyle ve elinde Türk bayrağıyla katılan Urfullah Çiftçi de davet edildi. Etkinlik, Vali M. Fırat Taşolar ev sahipliğinde gerçekleşti.

Konvoy ve Çiftçi’nin dikkati çeken katılımı:

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı kortejde, yaklaşık 1000 aracın bulunduğu konvoy sırasında Urfullah Çiftçi, bisikletiyle uzun kilometrelerce pedal çevirerek korteje eşlik etti. Çiftçi, konvoyu gördüğünde bisikletiyle korteje katıldığını belirtti ve bu duruşu etkinlik boyunca ilgi gördü.

Resepsiyon anı ve Vali’nin jesti:

Resepsiyonda kürsüye davet edilen Çiftçi’yi selamlayan Vali Taşolar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna bisikletiyle katıldığı için kendisine teşekkür etti ve Çiftçi’ye bir Türk bayrağı hediye etti. Çiftçi, yıllardır ulaşımını bisikletle sağladığını söyleyerek, "Aracım olsaydı aracımla katılırdım" ifadesini kullandı; bu sözler salonda duygusal anlar yaşattı.

Resepsiyona katılanlar, imkanları ölçüsünde Cumhuriyet coşkusuna katkı sunan Çiftçi’nin davranışını takdirle karşıladı. Vali Taşolar’ın daveti ve hediyesi, kortejdeki dayanışma ile halkın bayram sevinci arasındaki samimi bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

IĞDIR VALİSİ TAŞOLAR, TÜRK BAYRAĞIYLA BİSİKLET SÜREN URFULLAH ÇİFTÇİ’Yİ RESEPSİYONDA AĞIRLADI