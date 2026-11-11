Domaniç'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede paniğe yol açtı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü, kendisini hızla dışarı atarak canını kurtardı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, İ.K. Domaniç ilçe merkezinden Ilıcaksu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı ve alevler araç içinde kısa sürede yayıldı.

İtfaiye müdahalesi:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen belediye itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonrası otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

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