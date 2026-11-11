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Muğla'da ilk kez aynı seansta dört organı kapsayan kanser ameliyatı gerçekleştirildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez aynı seansta böbrek havuzu, üreter, mesane ve prostat kanseri içeren ameliyat yapıldı; patolojide cerrahi sınırlar negatif çıktı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da ilk kez aynı seansta dört organı kapsayan kanser ameliyatı gerçekleştirildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüksek riskli üro-onkolojik cerrahi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından bir hastaya yönelik, aynı seansta dört organı kapsayan kompleks bir kanser ameliyatı başarıyla yapıldı. Müdahale, kentte ilk kez uygulanan kapsamlı bir onkolojik cerrahi olarak kayda geçti.

Ameliyatın kapsamı ve uygulanan işlemler:

Operasyonda hastanın sağ böbreği ve böbrekten mesaneye uzanan idrar kanalı (üreter) tamamen çıkarıldı. Ayrıca mesane ve prostat da kanser nedeniyle cerrahi olarak alındı. Kanserin yayılımını değerlendirmek amacıyla leğen kemiği bölgesindeki lenf bezleri de çıkarıldı. Ameliyat sırasında hastanın bağırsaklarından yararlanılarak yeni bir idrar yolu oluşturuldu.

Ekip, sonuç ve değerlendirme:

Operasyonu Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş yönetti; ekibinde Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Dereköylü yer aldı. Anestezi ve reanimasyon desteğini Doç. Dr. Eylem Yaşar ve ekibi sağladı. Operasyon sonrası gelen patoloji raporunda cerrahi sınırların negatif olduğu bildirildi; bu da onkolojik açıdan olumlu bir sonuç olarak değerlendirildi.

Prof. Dr. Hasan Deliktaş, uygulanan müdahalelerin üro-onkolojik cerrahinin en zorlu operasyonlarından bazılarını aynı seansta topladığını, bu tür girişimlerin yüksek cerrahi deneyim, multidisipliner yaklaşım ve güçlü ekip çalışması gerektirdiğini vurguladı. Deliktaş, destekleri için Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar ile İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akçaya teşekkür etti.

Ameliyatın ardından Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hekimlerden tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Muğla’da ilk kez gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonun, kentteki ileri düzey üro-onkolojik cerrahi kapasitesinin gelişmesine işaret ettiği bildirildi.

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE, BÖBREK HAVUZU, ÜRETER, MESANE VE PROSTAT KANSERİ BULUNAN...

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE, BÖBREK HAVUZU, ÜRETER, MESANE VE PROSTAT KANSERİ BULUNAN BİR HASTAYA YÖNELİK DÖRT ORGANI KAPSAYAN KOMPLEKS KANSER AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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