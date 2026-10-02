Malatya pazarından hastaneye kaldırılan vekil Veli Ağbaba taburcu oldu

Olayın gelişimi:

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi ve burada acil müdahaleye alındı.

Tanı ve tedavi süreci:

Hastanede yapılan kontrollerde Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi. İlk olarak bir süre yoğun bakımda izlenen vekil, durumu stabilize olunca servise alındı ve gerekli tedaviler uygulandı.

Taburculuk ve sağlık durumu:

Tedavisi tamamlanan Ağbaba, akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumuyla ilgili edinilen bilgilere göre Ağbaba'nın genel sağlık durumu iyi olarak değerlendirildi.

VELİ AĞBABA TABURCU OLDU