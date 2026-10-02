Genç kalemler Rami'de sahne aldı: Sultangazi Yazı Akademisi öğrencileri İstanbul şiir festivalinde

Sultangazi yazı akademisi öğrencileri 17. İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nde

Sultangazi Belediyesi ile Anadolu Yazarlar Birliği iş birliğiyle yürütülen Sultangazi Yazı Akademisi programında yetişen genç şairler, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nde sahne aldı. Festivalde, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda şairin yanı sıra konuk yazar Beşir Ayvazoğlu ve Polonyalı şair Julia Fiedorczuk da yer aldı.

Genç kalemlerin sahne performansı:

Yazı Akademisi öğrencileri Berfin Ay, Emirhan Vardar, Rümeysa Yıldırım, Salih Varlı ve Sümeyye Er, festival programında yazı ve şiirlerini seslendirerek dinleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Gençlerin sahne performansları, farklı illerden ve ülkelerden gelen katılımcıların dikkatini çekti ve etkinliğin gençlere dönük yüzünü güçlendirdi.

Akademinin vizyonu ve yerel destek:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, genç şairlere başarı dileklerini iletirken Yazı Akademisi'nin çocukların gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Dursun, “Yazı Akademisi bizim için çocuklarımızın bilgili, birikimli ve donanımlı olması açısından oldukça önemli bir süreçtir. Akademimizde edebiyata gönül veren hocalarımızın ışığında 7 yıldır genç kalemler yetiştiriyoruz,” ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca lise öğrencilerinin kazandıkları birikimle ileride dergilerde ve gazetelerde yazı yazabilecek niteliklere ulaştıklarını belirtti ve Ümit Var Dergisi'nin bu çalışmanın somut örneği olduğunu söyledi.

Yerel yönetim ile sivil inisiyatifin ortak çalışması olarak öne çıkan program, gençleri edebiyatla buluşturma ve üretim süreçlerine dahil etme hedefini sürdürüyor. Festival katılımı, öğrencilerin edebi deneyim kazanması ve ağ kurması açısından önemli bir fırsat sundu.

Festival yöneticilerinin değerlendirmesi:

Festival direktörü Adnan Özer de Sultangazi Yazı Akademisi'nin çalışmalarının dikkat çekici olduğunu belirtti ve burada yetişen genç yazarların ilerleyen yıllarda edebiyatımızda daha belirgin roller üstleneceklerine inandığını vurguladı. Özer, geçtiğimiz yıl usta yazar olarak davet edildiği akademide gözlemlediği gelişimi memnuniyetle paylaştı.

Bu katılım, Sultangazi Yazı Akademisi'nin sürdürülebilir bir üretim zemini oluşturduğunu gösterirken, genç kalemlerin hem yerel hem de uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri açısından olumlu bir eşik oluşturdu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NİN ANADOLU YAZARLAR BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ SULTANGAZİ YAZI AKADEMİSİ’NDE YETİŞEN GENÇ ŞAİRLER, 17. ULUSLARARASI İSTANBUL ŞİİR VE EDEBİYAT FESTİVALİNE KATILDI.