Gaziosmanpaşa'da kahve ve türkülerle yaşlılara özel etkinlik

Gaziosmanpaşa'da Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Kahve Günü etkinlikleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 1 Ekim kapsamında ilçede iki ayrı noktada programlar düzenledi. Kutlamalar, Paşa Kahvesi Taşlıtarla ve Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi Emekli Evi'nde gerçekleştirilen konserlerle gerçekleşti.

konserler ve müzik:

Her iki mekânda da kadınlar enstrümanlarını çalarken aynı zamanda türküler ve şarkılar seslendirdi. Sevilen eserlerin icra edildiği konserlerde büyükler de zaman zaman türkülere ve şarkılara eşlik ederek etkinliklere katkı sağladı.

hediye, ikram ve kapanış:

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla katılımcılara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi; gün boyunca farklı ikramlarda bulunuldu. Programlar, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ İLE DÜNYA KAHVE GÜNÜ KAPSAMINDA İKİ AYRI PROGRAM DÜZENLEDİ.