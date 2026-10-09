Ankara Keçiörengücü Bodrum'da iki golle kazandı

Ankara Keçiörengücü deplasmanda 2-0 ile güldü

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'yı 2-0 yenerek sahadan üç puanla ayrıldı. Mücadele, baştan sona rakip yarı sahada kontrollü oyunu tercih eden konuk ekibin fırsatları değerlendirmesiyle şekillendi.

goller ve dakikalar:

25. dakikada sağlı sollu gelişen atakta ceza sahası dışından Raice'in şutunda top savunmadan döndü. Topla buluşan Diouf, uygun bir pasla Roshi'ye yöneldi. Roshi'nin şutunda top direkten döndü, devamında yine Roshi kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 0-1 oldu.

53. dakikada ise kontratakta topu önüne alan Ezeh, pasını sol kanattan bindirme yapan Raice'e aktardı. Raice'in ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu ve skor 0-2'ye geldi. İki gol de konuk ekibin etkin hücum organizasyonlarının sonucu olarak kaydedildi.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Bodrum FK: Bahri Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Providence dk. 58), Ege Bilsel (Kerem Kayaarası dk. 77), Yusuf Sertkaya (Boran Başkan dk. 89), Ege Arslan (Loshaj dk. 46), Berkay Aslan (Moreira dk. 58), Aboubakar. Yedekler: Ali Şahin Yılmaz, Furkan Apaydın, Devrim Şahin, Rüzgar Mehmet Adıyaman, İsmail Tarım. Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz.

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Duhan Aksu, Erkam Develi (Halil Can Ayan dk. 86), Roshi (Nabian dk. 75), İshak Karaoğul, Raice (Jefferson dk. 62), Ezeh (Fofana dk. 75), Diouf (Oğuzhan Ayaydın dk. 87). Yedekler: Yunus Bahadır, Oğuzcan Çalışkan, Emre Satılmış, Enes Yılmaz, Süleyman Luş. Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz.

Goller: Roshi (dk. 25), Raice (dk. 53) — her iki gol de Ankara Keçiörengücü adına kaydedildi.

Sarı kartlar: Erkam Develi, Nabian (Ankara Keçiörengücü); Ege Arslan, Mustafa Erdilman, Moreira (Bodrum FK).

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle.

Maç boyunca konuk ekip, savunma güvenliğini koruyup hücumda net fırsatlar üreterek skoru lehine çevirdi. Ev sahibi Bodrum FK ise bulduğu pozisyonları değerlendirmekte zorlandı ve maç Ankara Keçiörengücü'nün disiplinli oyunu ile tamamlandı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 9. HAFTASINDA BODRUM FK SAHASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ’NE 2-0 YENİLDİ