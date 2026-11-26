operasyonun ayrıntıları:

Ankara merkezli 12 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Yapılan ilk incelemede şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ve bin 423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. El koyma işlemleri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu çerçevesinde gerçekleştirildi.

soruşturmanın bulguları:

Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre şüpheliler internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattı, yasa dışı para transferlerine aracılık etti ve sosyal medya platformlarında reklam yaparak haksız kazanç sağladı. Ayrıca, kullanıcı yönlendirmesi yapılarak vatandaşların mağdur edildiği belirlendi.

koordinasyon ve ilerleyen süreç:

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldü. Soruşturma ve el konulan varlıklara ilişkin işlemler devam ediyor; adli süreç ilerledikçe ek bilgi paylaşılacağı belirtildi.

Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı