Esenyurt Bağlarçeşme'de sokak ortasında bıçaklı saldırı

Dün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre yabancı uyruklu 4 şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Tartışmanın devamında üç kişi bölgeden uzaklaşırken, bir kişinin diğerlerinin peşine düştüğü, yaşanan kovalamacanın ardından tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü bildirildi. Olayda taraflardan biri diğerini bıçaklayıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

olay anı ve görüntüler:

Yaşanan çatışma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, başlangıçtaki tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüştüğü ve kaçış ile kovalamaca sahnelerinin yer aldığı görüldü. O anların kayda geçmesi, olayla ilgili tespit çalışmalarında kaynak oluşturuyor.

müdahale ve soruşturma:

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şahıs veya şahısları yakalamak ve olayın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TARAFLARDAN BİRİ DİĞERİNİ BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞIRKEN, DURUMU GÖREN ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE İHBARDA BULUNDU.