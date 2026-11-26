Batı Java'da yasa dışı altın madeni faciası

Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bogor bölgesinde pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar, bölgede faaliyet gösteren bir yasa dışı altın madeninde su baskınına yol açtı. Olayda şu ana kadar kurtarma ekipleri 13 kişinin cansız bedenine ulaştı; aynı zamanda yerin 100 metre altında mahsur kalan 13 işçi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma çalışmaları:

Kurtarma ekipleri dar ve ulaşılması güç olan madeni gözenek gözenek arıyor. Ekipler şu ana dek 13 cenaze çıkardı ve yer altında kalanların kurtarılması için çalışmaları yoğunlaştırdı. Batı Java Emniyet Müdürü Hengki tarafından yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerden altı kişinin kimliği tespit edildi.

Zorluklar ve operasyon takvimi:

Hengki çalışmaların önündeki en büyük engelin kötü hava ve maden kuyusunun fiziksel koşulları olduğunu vurguladı. Madende erişim, dar, kaygan ve karanlık koşullar nedeniyle güçleşiyor. Yetkililer, hava şartlarında iyileşme olması halinde arama çalışmalarının Perşembe günü devam edeceğini belirtti.

Olay, bölgedeki yasa dışı madenlerin ulaşım ve güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor; kurtarma ekipleri hem can kurtarmaya hem de kazazedelerin güvenli bir şekilde çıkarılmasına öncelik veriyor.

ENDONEZYA’NIN BATI JAVA EYALETİNDE BULUNAN YASA DIŞI ALTIN MADENİNDE PAZARTESİ GÜNÜ MEYDANA GELEN SU BASKININDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, YERİN 100 METRE ALTINDA MAHSUR KALAN 13 İŞÇİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.