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Ankara-Şanlıurfa seferini yapan uçak not ihbarı üzerine güvenli şekilde indi

Ankara'dan kalkan VF 4180 sefer sayılı uçakta patlayıcı notu tespit edilince 136 yolcu ve 7 mürettebat Şanlıurfa'da tahliye edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:27

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara-Şanlıurfa seferini yapan uçak not ihbarı üzerine güvenli şekilde indi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş

Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan bir yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edilmesi üzerine uçak, güvenli iniş amacıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na yönlendirildi. Olay, hava yolu şirketinin VF 4180 sefer sayılı uçağında gerçekleşti.

Uçak, planlanan sefer bilgilerine göre saat 19.00'da Ankara'dan hareket etti ve saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 136 yolcu ve 7 mürettebat için derhal tahliye ve güvenlik tedbirleri uygulandı.

İniş ve tahliye işlemleri:

Güvenlik protokolleri kapsamında yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Tahliyenin tamamlanmasının ardından havalimanı yetkilileri ve güvenlik birimleri uçağın içinde patlayıcı madde araması gerçekleştirecek.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayla ilgili güvenlik birimlerinin çalışmaları sürüyor. Yetkililer, arama ve değerlendirme işlemlerinin ardından olayın seyrine ilişkin açıklama yapacak.

ŞANLIURFA’YA İNİŞ YAPAN YOLCU UÇAĞINDA BOMBA İHBARI

ŞANLIURFA’YA İNİŞ YAPAN YOLCU UÇAĞINDA BOMBA İHBARI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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