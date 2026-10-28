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savaşın maliyeti yükseliyor: ABD'nin İran operasyonuna harcaması 47 milyar doları aştı

Pentagon verilerine göre Şubat'ta başlayan operasyonun maliyeti Temmuz'da %25 artarak 47 milyar doları geçti; mühimmat ve teçhizat yenilemesi öne çıktı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Berk Doğan

savaşın maliyeti yükseliyor: ABD'nin İran operasyonuna harcaması 47 milyar doları aştı

Pentagon verileri ne gösteriyor:

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran'daki savaşla ilişkili harcamaları Temmuz itibarıyla 47 milyar doları geçti. Harcamalar, operasyona ilişkin doğrudan maliyetlerin yanı sıra kullanılan stokların yenilenmesi ve kaybedilen ekipmanın yerine konması nedeniyle hızla yükseldi.

harcama kalemlerinin dağılımı:

Pentagon raporuna göre harcamaların en büyük bölümünü, kullanılan mühimmatın yerine konması oluşturuyor; bu kalemin payı 29 milyar doların üzerinde. Savaş sırasında hasar görmüş veya kaybedilmiş uçak ve insansız hava araçları dahil askeri teçhizatın yenilenmesi ise 6 milyar dolardan fazla bir maliyete denk geliyor. Bu iki kalem, toplam harcamaların büyük kısmını açıklıyor.

önceki tahminlerle farkı:

Savunma Bakanı Pete Hegseth Temmuz ayında maliyetin 37,5 milyar dolar olduğunu açıklamıştı; yeni rakam bunun yüzde 25'ten fazla üzerinde. İngiliz haber ajansı Reuters, önceki tahminlerde üs onarımları gibi yüksek maliyetli kalemlerin tam olarak hesaba katılmadığını belirtiyor; bu tür eksiklerin farkı büyüttüğü ifade ediliyor.

politik ve lojistik sonuçları:

Mevcut gider düzeyi, askeri lojistik ve savunma bütçesi üzerinde baskı yaratıyor. Mühimmat stoklarının yenilenmesi ve hasar gören altyapının onarımı, sadece kısa vadede harcamaları artırmıyor; uzun vadede tedarik zinciri, yedek parça ve bakım kapasitesi üzerinde de yük oluşturuyor. Bu durum, savaşın ekonomik faturasının yalnızca anlık ateş gücü kullanımından ibaret olmadığını gösteriyor.

Operasyonun başlangıcı olarak kayıtlara geçen tarih ise Şubat; ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail'in Şubat ayında başlattığı harekat, bu maliyet artışının temel nedeni olarak gösteriliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran&#039;daki savaşa ilişkin...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran'daki savaşa ilişkin harcamaları temmuz ayında yüzde 25'i aşarak 47 milyar doları geçti.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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