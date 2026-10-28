Kayseri sanayisi ihracatta ilk 9 ayda 2,98 milyar dolara ulaştı

Kayseri OSB başkanı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yayımlanan genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerine göre 2026 yılı Eylül dönemi açıklandı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, açıklanan rakamları kent ekonomisi açısından değerlendirdi.

ulusal veriler ve Kayseri’nin yeri:

Yalçın, TÜİK verilerine göre Türkiye ihracatının 2026 Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar seviyesine ulaştığını, ithalatın ise %5,6 artışla 31 milyar 130 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Kayseri özelinde Eylül ayının kentin dış ticaretine olumlu yansıdığını belirten Yalçın, Kayseri’nin 2026 yılı Eylül ayı ihracatının bir önceki aya göre %6,48 artışla 355 milyon 229 bin dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca kentte 2026 yılının ilk dokuz aylık döneminde ihracatın 2 milyar 985 milyon 497 bin dolar düzeyinde gerçekleştiğini paylaştı.

ithalat trendleri ve sanayicilerin beklentileri:

Kayseri’de Eylül ayında ithalatın bir önceki aya göre %17,3 düşüşle 134 milyon 889 bin dolar seviyesine indiğini söyleyen Yalçın, ilk 9 aylık ithalat rakamının ise 1 milyar 388 milyon 380 bin dolar olduğunu vurguladı.

Yalçın, küresel ticaretin zayıf seyrinin ve Avrupa pazarındaki durgunluğun ihracatı olumsuz etkilediğini; bölgesel çatışmalar, artan lojistik maliyetleri, küresel ticaret savaşları ve tarife uygulamalarının ihracat kanallarında baskı yarattığını belirtti. Ayrıca iç talebin yavaşlaması, sıkı finansal koşullar ve işçilik, enerji ile hammadde maliyetlerindeki artışların bazı sektörlerde Türkiye’nin rekabet avantajını zayıflattığını ifade etti.

Bu çerçevede Yalçın, sanayicilerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının kısa sürede ve düşük maliyetle karşılanmasının, istihdamın korunması ve üretim kapasitesinin sürdürülebilmesi için önem taşıdığını vurguladı. Enflasyonla mücadelede kararlılığın korunması ve Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerinin sürdürülmesinin beklendiğini; buna paralel olarak ticari kredi oranlarının da düşürülmesini talep ettiklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda Yalçın, hükümetten sanayicilere yönelik destek ve sorunların kısa sürede çözülmesi için çaba beklediklerini ifade ederek, Kayseri ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçı ve sanayicilere teşekkür etti.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VE TİCARET BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN GENEL TİCARET SİSTEMİ GEÇİCİ DIŞ TİCARET VERİLERİNİN 2026 YILI EYLÜL AYI RAKAMLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI. KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, TÜİK TARAFINDAN KAMUOYU İLE PAYLAŞILAN 2026 YILI EYLÜL AYI DIŞ TİCARET RAKAMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU.