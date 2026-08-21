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Ankara'da 2 bin 800 yıllık Frig tümülüsünde ilk bilimsel kazı başladı

BT10 Tümülüsü'nde Geleceğe Miras kapsamında Prof. Dr. Atakan Akçay yönetiminde ilk bilimsel kazı başladı; bulgular arkeoparkta sergilenecek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ankara'da 2 bin 800 yıllık Frig tümülüsünde ilk bilimsel kazı başladı

kazı çalışmasının başlangıcı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Ankara'nın Bahçelievler-Emek bölgesindeki BT10 Tümülüsünde ilk kez kapsamlı bilimsel kazı çalışmaları başlatıldı. Söz konusu tümülüs, yaklaşık 2 bin 800 yıllık bir geçmişe sahip olup, MÖ 800-550 dönemine tarihleniyor ve Frig Dönemi Batı Nekropolü'ndeki 20 tümülüsten biri olarak kayıtlarda yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya duyurusunda, alanın bugüne kadar arkeolojik olarak kazılmamış olmasının çalışmayı Ankara'nın Frig geçmişine ilişkin araştırmalarda ayrıcalıklı bir noktaya taşıdığını vurguladı. Bakanlığın Genel Müdürlüğü çatısı altında yürütülen projede, bulguların korunarak kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

araştırmanın bilimsel hedefleri:

Kazıyı Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığında, farklı disiplinlerden oluşan bir bilim heyeti yürütecek. Çalışmalarda öncelik, BT10'dan elde edilecek verilerle Friglerin defin gelenekleri, mezar düzenlemeleri ve dönemin günlük yaşamına dair yeni ve somut bilgiler elde etmek olacak. Elde edilen veriler hem arkeolojik veritabanlarına kayıt edilecek hem de araştırmanın metodolojisi ve bulgularıyla ilgili düzenli bilgilendirmeler kamuoyuna sunulacak.

kazı sonrası değerlendirme ve turizm planı:

Bilimsel kazıların tamamlanmasının ardından, BT10 Tümülüsü'nün korunarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Çalışma raporlarına ve arkeolojik veriye dayanarak alanda bir arkeopark oluşturulması planlanıyor; bu sayede tümülüs hem koruma altında tutulacak hem de başkentte kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılacak. Ankara ve çevresindeki diğer Frig dönemi alanlarıyla ilişkilendirilmesi halinde bölgenin tarihsel dokusuna dair bütüncül bir sunum yapılması amaçlanıyor.

BT10 Tümülüsü'nde yürütülecek kazılar, başkentin antik geçmişine ışık tutma potansiyeli taşıyor. Çalışmalar boyunca hem bilimsel titizlik hem de alanın korunması ön planda tutulacak; bulunan materyal ve veriler, ilerleyen aşamalarda akademik çevrelerle ve geniş kamuoyuyla paylaşılacak.

ANKARA’NIN BAHÇELİEVLER-EMEK BÖLGESİNDE YAKLAŞIK 2 BİN 800 YILDIR VARLIĞINI KORUYAN BT10 TÜMÜLÜSÜ...

ANKARA’NIN BAHÇELİEVLER-EMEK BÖLGESİNDE YAKLAŞIK 2 BİN 800 YILDIR VARLIĞINI KORUYAN BT10 TÜMÜLÜSÜ İLK KEZ BİLİMSEL KAZIYLA ARAŞTIRILIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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