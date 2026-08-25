Pendik sahilinde kahve şenliğine hazır olun

Pendik 6. kahve festivali kapılarını açıyor

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği 6. Pendik Kahve Festivali, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Pendik Sahil Meydanı'nda ziyaretçilerle buluşacak. Açılış, 27 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla yapılacak. Festival her gün 12.00-23.00 saatleri arasında açık kalacak.

Katılımcılar ve tadım olanakları:

İstanbul'un yanı sıra farklı illerden gelen toplam 47 katılımcı firma festival alanında stant açacak. Ziyaretçiler, çeşitli çekirdeklerden hazırlanmış kahve çeşitlerini deneyimleme, farklı pişirme yöntemlerini yakından görme ve üreticilerle doğrudan konuşma imkanı bulacak.

Atölye, söyleşi ve etkinlik programı:

Festival programında kahve kültürünü derinlemesine ele alacak söyleşi ve atölyelerin yanı sıra farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler yer alıyor. Alan içinde Pendik Kahve Festivali Kahoot Yarışması, Drone Futbolu ve dijital oyun masaları gibi interaktif aktiviteler düzenlenecek; bu sayede kahve deneyimi müzik ve eğlenceyle iç içe geçecek.

Konser programı:

Festival dört gün boyunca konserlerle de renklenecek. Programın ilk akşamı 27 Ağustos Perşembe'de Mela Bedel, 28 Ağustos Cuma'da Retrobüs, 29 Ağustos Cumartesi'de Madrigal sahne alacak. Festivalin son günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Ahmet Şafak ziyaretçilere konser verecek.

Organizatörler, kahve ve kültürün buluştuğu etkinlikte ziyaretçilere hem lezzet hem de deneyim odaklı bir program sunmayı hedefliyor; aileler, gençler ve kahve meraklıları dört gün boyunca etkinliklerden faydalanabilecek.

PENDİK BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 6’NCISI DÜZENLENECEK PENDİK KAHVE FESTİVALİ, 27-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA PENDİK SAHİL MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.