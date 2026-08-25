Gelenekten tasarıma Şile bezi festivalinde 36 yıllık miras canlanıyor

36. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali programı ve hedefi

36. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, İstanbul'un köklü kültür ve sanat etkinliklerinden biri olarak bu yıl da geleneksel üretimi, çağdaş tasarımı ve müziği Şile ile Ağva'da buluşturuyor. Festival, 27-30 Ağustos tarihlerinde Şile'de, 5 Eylül'de ise Ağva'da gerçekleştirilecek ve kuşaktan kuşağa aktarılan Şile bezi mirasını görünür kılmayı amaçlıyor.

ritüeller ve sergiler:

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan "Ritüelleriyle Şile Bezi" programı, 28 Ağustos Cuma günü A-LA Şile Kadınlar Plajı'nda düzenlenecek. Etkinlikte Şile Bezi Dokuma Atölyesi, denizde geleneksel yıkama ritüeli ve trio konseri bir arada sunularak bezin üretim süreci ve kıyı kültürü aktarılacak. Aynı gün Şile Feneri'nde Şile Bezi Sergisi, Kayıkhane'de Çini ve Ebru Sanatı Sergisi ve Tahlisiye'de Tasarım Atölyesi Sergisi ziyaretçileri bekleyecek.

defile ve sokak performansları:

29 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek Şile Bezi Defilesi, Üsküdar Caddesi'nde geleneksel dokuma mirasını güncel tasarımlarla buluşturarak ürünün geçmişten bugüne uzanan çağdaş yüzünü sergileyecek. Festival boyunca sokak kortejleri, halk oyunları ve tasarım atölyeleri de kent mekânlarını sanatla dolduracak.

müzik takvimi ve kortej:

Festival alanında farklı müzik türlerinden sevilen isimler sahne alacak: 27 Ağustos Perşembe günü Sefo, 28 Ağustos Cuma Eypio, 29 Ağustos Cumartesi ise Irmak Arıcı Festival Alanı'nda performans sergileyecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Atatürk Meydanı'ndan başlayacak Zafer Bayramı Korteji ile kutlanacak; akşam ise Demet Akalın konser verecek. Şile programlarının ardından festival heyecanı 5 Eylül Cumartesi günü Ağva Meydanı'na taşınacak; etkinlikler DJ performansıyla başlayıp Gökhan Özen konseriyle sona erecek.

gün gün program:

27 Ağustos Perşembe: Saat 20.00'de Taş Mektep'te Festival Korteji ile başlayacak; 21.30'da Festival Alanı'nda Halk Oyunu Gösterisi ve 22.00'de Sefo konseri izlenecek.

28 Ağustos Cuma: Saat 16.00'da Şile Feneri'nde Şile Bezi Sergisi, 17.00'de Kayıkhane'de Çini ve Ebru Sanatı Sergisi, 17.30'da Tahlisiye'de Tasarım Atölyesi Sergisi açılacak. 18.30'da A-LA Şile Kadınlar Plajı'nda Şile Bezi Ritüeli gerçekleştirilecek; akşam 20.30'daki DJ performansını 21.30'daki Eypio konseri takip edecek.

29 Ağustos Cumartesi: Saat 18.30'da Üsküdar Caddesi'nde Şile Bezi Defilesi düzenlenecek; akşam 20.30'daki DJ performansının ardından 21.30'da Irmak Arıcı sahne alacak.

30 Ağustos Pazar: Saat 20.00'de Atatürk Meydanı'nda Zafer Bayramı Korteji oluşturulacak ve coşku 21.30'da Festival Alanı'ndaki Demet Akalın konseriyle sürecek.

5 Eylül Cumartesi (Ağva): Saat 20.30'da Ağva Meydanı'nda başlayacak DJ performansının ardından 21.30'da Gökhan Özen konseri ile organizasyon tamamlanacak.

Festival, geleneksel dokuma mirasını, onu var eden emeği ve ustalığı çağdaş bir çerçevede görünür kılmayı hedefleyerek ziyaretçilere zengin bir sergi, ritüel, defile ve konser programı sunuyor.

İSTANBUL’UN EN KÖKLÜ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNDEN ULUSLARARASI ŞİLE BEZİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ, BU YIL 36’NCI KEZ GELENEKSEL ÜRETİMİ, ÇAĞDAŞ TASARIMI VE MÜZİĞİ ŞİLE İLE AĞVA’DA BULUŞTURACAK.