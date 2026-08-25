Samsun'un pidesi dünyada tanınırlığını sürdürüyor

Samsun pidesi dünya listelerinde yerini koruyor

Samsun'un coğrafi işaretli lezzetlerinden Samsun pidesi, uluslararası otoritelerce de tescillenmiş haliyle gündemde. TasteAtlas'ın "En İyi Turtalar" kategorisinde son değerlendirmede Samsun pidesi dünya genelinde 7. sırada yer aldı. Listede ayrıca Çarşamba, Bafra ve Terme pidelerinin oluşturduğu yerel çeşitlilik dikkat çekiyor.

Çarşamba, Bafra ve Terme farkı:

Yerel ustalar ve lezzet takipçileri, üç farklı Samsun pidesinin birbirinden ayrışan dokusuna ve pişirme özelliklerine vurgu yapıyor. Uzun yıllardır Çarşamba pidesi yapan pide ustası Muhammet Terzi, Çarşamba pidesinin tarifini şöyle özetliyor: Çarşamba pidesi, ince ve çıtır dışı, kavrulmuş kıyma, maydanoz ve karabiber ile harmanlanmış iç harcı ile yapılır; hafif çıtır olması, hamurunun ince olması ve her damak zevkine hitap etmesi onu ayırt ediyor. Terzi, Bafra pidesinin daha gevrek; Terme pidesinin ise daha yumuşak, yağlı ve geniş olduğunu belirtiyor ve bu farklılıkların her bir pidede ayrı bir kitlenin oluşmasına yol açtığını vurguluyor.

Uluslararası sıralama ve yerel ilgi:

TasteAtlas listesinde birinci sıra Gürcistan'ın Ajaruli Khachapuri'sine aitken, Khachapuri türleri ve Lübnan'ın Sfihası da üst sıralarda yer alıyor. Liste şöyle sıralanıyor: 1. Ajaruli Khachapuri, 2. Khachapuri, 3. Sfihası, 4. Megruli Khachapuri, 5. Erbazzone Reggiano, 6. Penovani Khachapuri, 7. Samsun pidesi, 8. Pastel de Choclo, 9. Kreatopita ve 10. Guruli Khachapuri. Bu küresel çerçeve içinde Samsun pidesinin 7. sırayı alması, bölgesel çeşitliliğin ve yerel ustalığın başarıyla temsil edildiğini gösteriyor.

Yerel aktörler ve ziyaretçiler açısından Çarşamba pidesi ayrı bir öneme sahip: hem Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenlerin hem de sanatçı ve spor camiasından isimlerin uğradığı noktalarda tercih edilen bir lezzet olarak tanınıyor. Terzi, Çarşamba pidesinin ne çok yumuşak ne de çok gevrek bir yapıda olduğunu, lezzeti ve dokusuyla geniş bir kitleye hitap ettiğini ifade ediyor. Son dönemde Samsun'u ziyaret eden bazı sanatçıların Çarşamba pidesini tadına bakmadan ayrılmadığı da sıkça dile getiriliyor.

Samsun pidesinin coğrafi işaretinin olması, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de yerel üretimin standardizasyonuna imkan veriyor. Uluslararası listelerde elde edilen konum, yerel ustaların geleneksel tekniklerini koruyarak sürdürülebilir bir tanınırlık yakaladığını ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, hem yerel lezzet kültürünün çeşitliliği hem de uluslararası kıyaslamadaki yeri, Samsun pidesini Türkiye içinde ve dışında takip edilen bir gastronomi unsuru haline getiriyor.

TADI, DÜNYADAKİ LEZZET OTORİTELERİ TARAFINDAN DA TESCİLLENEN SAMSUN'UN COĞRAFİ İŞARETLİ YİYECEKLERİNDEN 'SAMSUN PİDESİ', ‘TÜRKİYE’NİN EN İYİ PİDESİ’ OLARAK LİSTEDEKİ YERİNİ KORUYOR.