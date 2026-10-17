Ankara'da başlama düdüğü çaldı: Gençlerbirliği ile Galatasaray 0-0

maçtan kısa notlar:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz geçti ve skor şu an 0-0.

oyun akışı ve tempo:

İlk çeyrekte her iki takım da temkinli bir başlangıç yaptı; orta saha mücadelesi ön plandaydı ve kaleyi tehdit eden net pozisyonlar sınırlı kaldı. Ev sahibi ekip topa daha fazla sahip olmaya çalışırken, konuk takım kontrollü bir savunma formasyonu ile dengeyi korumaya çalışıyor.

gidişat ve beklentiler:

Maçın ilerleyen dakikalarında risk almayı tercih eden tarafın oyunu daha çok domine etmesi ve tempoyu yükseltmesi bekleniyor. Şu an için skor belirleyici değil; taraftarlar ve takipçiler maçın kalan bölümünü canlı olarak izlemeye devam ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, GALATASARAY'I AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.