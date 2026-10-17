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Eskişehir'de gençler sporla bağımlılığa karşı ses verdi

17-18 Ekim'de Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte gençler masa tenisiyle buluştu; bağımlılıkla mücadele vurgulandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehir'de gençler sporla bağımlılığa karşı ses verdi

etkinlikte öne çıkanlar:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Eskişehir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Bağımlılığa Karşı Spor Yapın etkinliği, 17-18 Ekim tarihlerinde Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonunda başladı. Organizasyon, gençleri masa tenisi müsabakalarında buluşturarak sporun sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeledeki önemini ön plana çıkardı.

katılımcılar ve protokol:

Açılışa kent protokolü yoğun ilgi gösterdi. Programa katılanlar arasında Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın yer aldı.

Müsabakalar ve hedefler:

Etkinlikte düzenlenen masa tenisi müsabakaları, gençlerin sportif yeteneklerini sergilemesine olanak sağlarken aynı zamanda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Organizasyon yetkilileri, sporun birleştirici gücünün gençleri sağlıklı bir geleceğe teşvik ettiğini vurguladı.

Gençlerin heyecan dolu müsabakalarına sahne olan program, 17-18 Ekim tarihlerinde Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda devam ediyor ve katılanlara sporla sağlıklı yaşamın önemini hatırlatıyor.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YEŞİLAY ESKİŞEHİR ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN...

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YEŞİLAY ESKİŞEHİR ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "BAĞIMLILIĞA KARŞI SPOR YAPIN" ETKİNLİĞİ, 17-18 EKİM TARİHLERİNDE ÇAMLICA KEMAL UNAKITAN SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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