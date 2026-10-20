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Ankara'da DEAŞ'ın mali ağlarına yönelik geniş çaplı operasyon: 14 gözaltı

Ankara merkezli eş zamanlı operasyonda DEAŞ'ın finansmanına ilişkin 16 şüpheli tespit edildi; 20 Ekim 2026'de 14 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da DEAŞ'ın mali ağlarına yönelik geniş çaplı operasyon: 14 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve ilk bulgular:

Ankara merkezli yürütülen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın mali yapısına destek sağladığı iddia edilen şahıslara yönelik geniş çaplı adımlar atıldı. 20 Ekim 2026 tarihinde farklı illerde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, hakkında işlem başlatılan 16 şahıstan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

İhbar ve soruşturmanın dayanağı:

İşlemler, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından TEM Daire Başkanlığı'na ulaştırılan bilgilere dayandı. İddiaya göre Almanca konuşulan ülkelerde koordineli toplanan bağışlar, Telegram üzerinden kurulan kanallar aracılığıyla organize edildi ve bu yardımın Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda esir tutulan DEAŞ mensuplarını özgürleştirmek ya da mali destek sağlamak amacıyla transfer edildiği bildirildi. Bu bilgiler üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekipleri ile TEM Daire Başkanlığı arasında koordineli çalışma yürütüldü.

Şüpheliler, deliller ve hukuki süreç:

Yürütülen MASAK ve HTS çalışmaları sonucu, hakkında DEAŞ adına terörizmin finansmanına ilişkin faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan ve şüpheli işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen 2 Suriye ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs belirlendi. Şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi ile 6415 sayılı kanun madde 4/2 kapsamında adli işlemler başlatıldı; bu kapsamda 14 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü, elde edilen bulguların değerlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Başkent&#039;te terör örgütü DEAŞ&#039;ın finansal yapısına operasyon: 14 gözaltı

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapısına operasyon: 14 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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