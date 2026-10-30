Masalların izinde: Kahramanmaraş'ta uluslararası hikâye anlatıcıları şöleni üniversitede açıldı

akademik panelle şölen kapılarını açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, 'Kaf Dağının Ardında' temasıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda açıldı. Açılış programı, akademik temelli bir panel olan 'Bir Masalın Anlattığı' başlıklı oturumla gerçekleşti.

panelin içeriği ve konuşmacılar:

Moderatörlüğünü Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Evrim Ölçer'in üstlendiği panelde; Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Pınar Dönmez, KSÜ'den Prof. Dr. Selim Somuncu, Gaziantep Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Gültekin ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gönül Reyhanoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda masalların toplumların geleneklerini ve bireylerin yaşam deneyimlerini gelecek kuşaklara taşıyan bir kültürel aktarım aracı olduğu vurgulandı.

şölenin hedefleri ve önemi:

Üç gün sürecek etkinlik, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğini desteklemeyi, sözlü anlatı geleneğini korumayı ve kentin edebiyat birikimini uluslararası platformda tanıtmayı amaçlıyor. Organizasyon, akademik tartışmaların yanı sıra uygulamalı anlatı oturumlarıyla da sözlü kültürün canlı tutulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI DÜNYA HİKÂYE ANLATICILARI ŞÖLENİ, KSÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN AKADEMİK PANELLE BAŞLADI.