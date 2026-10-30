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Kahramanmaraş'ta sokak önünde motoru yanan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Onikişubat Hayrullah Mahallesi'nde motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; can kaybı yok, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş'ta sokak önünde motoru yanan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

olayın gelişimi:

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Konutları mevkiinde bulvar üzerinde binaların önünde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından yükselen dumanların ardından kısa sürede alevler tüm aracı sardı; çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın söndürme çalışmaları sonucu olayda

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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