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Bakırköy ihale soruşturmasında yeni dalga: 40 şüpheli için tutuklama talebi

Bakırköy'de yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 40 şüpheli için tutuklama talebi yöneltildi, 17 kişi adli kontrolle hakimliğe sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 21:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy ihale soruşturmasında yeni dalga: 40 şüpheli için tutuklama talebi

Bakırköy'de ihale soruşturmasında 40 kişiye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında, toplamda 40 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle işlemler başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi; haklarında işlem yapılanlar nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar:

Savcılığın yürüttüğü incelemede, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler sonucunda kamu zararının oluştuğu, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı biçimde para istendiği ve ödeme yapmayan işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı yönünde iddialar yer aldı. Bu iddialar üzerine soruşturma derinleştirildi ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldı.

Gözaltılar, sevkler ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından 63 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından isimler Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında bazı şüpheliler hakkında farklı tedbirler talep edildi.

Savcılık tarafından yapılan yönlendirmeye göre, kamu ihalelerinde teklif veren firma temsilcisi 12 şüpheli ile ihale süreçlerindeki eylemler gözetilerek 3 belediye personeli ile birlikte Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun dayısı Metin Soğuksu yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Başkan Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir hakkında ise yaşı dikkate alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istendi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5'i belediye personeli, 1'i firma temsilcisi olmak üzere toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer taraftan, 21'i belediye personeli, 19'u firma temsilcisi olmak üzere toplam 40 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki işlemler halen devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında hakimlik kararlarına göre yeni adımların atılması bekleniyor; yetkililer süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturmada 40 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturmada 40 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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