Çalılara takılan tüfek kazaya dönüştü: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Asar köyünde ormanlık alanda tüfek kazası sonucu ağır yaralanma

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki O.T. ormanlık alanda ağır yaralandı. Yanında bulunan A.A.'nın omzunda taşıdığı tüfek, çalılara takılınca beklenmedik şekilde ateş aldı ve tüfekten çıkan saçmalar O.T.'nin vücuduna isabet etti.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, O.T. ile A.A. kaybolan hayvanları bulmak için ormana çıktı. Arama sırasında tüfeğin çalılara takılması sonucu silahın ateş almasıyla olay gerçekleşti. Bölgeden yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olan O.T., Düzce Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik araştırma sürdürülüyor.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZARA ATEŞ ALAN TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALARDAN YARALANDI.