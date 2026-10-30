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Ilıca Irmağı'nda yükselen su mikser şoförünü mahsur bıraktı

Fatsa Yenipazar Mahallesi'ndeki Ilıca Irmağı'nda su debisinin yükselmesi sonucu mikser sürücüsü Hikmet İvecek (62) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 21:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ilıca Irmağı'nda yükselen su mikser şoförünü mahsur bıraktı

olayın gelişimi:

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki Ilıca Irmağı'nda, bölgedeki aşırı yağışların etkisiyle su debisi yükseldi. Bu sırada ırmak içinde çalışan beton mikserinin şoförü Hikmet İvecek (62) bulunduğu yerde mahsur kaldı.

müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve sürücüyü güvenli şekilde bulunduğu noktadan çıkardı. Kurtarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

ŞAHSIN KURTARILMA ANI

ŞAHSIN KURTARILMA ANI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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