Ilıca Irmağı'nda yükselen su mikser şoförünü mahsur bıraktı

olayın gelişimi:
Ordu'nun Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki Ilıca Irmağı'nda, bölgedeki aşırı yağışların etkisiyle su debisi yükseldi. Bu sırada ırmak içinde çalışan beton mikserinin şoförü Hikmet İvecek (62) bulunduğu yerde mahsur kaldı.
müdahale ve kurtarma:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve sürücüyü güvenli şekilde bulunduğu noktadan çıkardı. Kurtarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
ŞAHSIN KURTARILMA ANI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!