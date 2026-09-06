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Ankara'da güvenlik önlemleriyle başlayan 2026-KPSS A grubu sınavı

ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS A grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Ankara ve 81 il ile Lefkoşa'da başladı; 1.708.329 aday başvurdu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ankara'da güvenlik önlemleriyle başlayan 2026-KPSS A grubu sınavı

Ankara'da sınav merkezlerinde sabah hareketliliği

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS A grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrollerinin ardından salonlara alınmaya başlandı.

Giriş ve güvenlik işlemleri:

Sınava yalnızca sınav giriş belgesi ve kimlikleriyle gelen adaylar, sınav merkezlerinin girişinde detaylı aramadan geçirildi. Adayların sınav merkezlerine alınma işlemi saat 10.00'da sona erdi; bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Sınav süresi ve katılımcı sayısı:

Saat 10.15'te başlayan oturumun süresinin 130 dakika olması planlandı; sınavın bitiş saati 12.25 olarak öngörülüyor. Oturum, 81 il ve Lefkoşa'da eş zamanlı düzenleniyor. Bu bölüme toplam 1.708.329 aday başvurdu.

ÖSYM ve sınav görevlileri, sınavın güvenli ve düzenli yürütülmesi için uygulamaları sahada koordine etti. Adayların belgeleri ve kimlik kontrolleri ile zamanında salona alınmaları sınavın akışında belirleyici oldu.

2026-KPSS A Grubu Sınavı başladı

2026-KPSS A Grubu Sınavı başladı

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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