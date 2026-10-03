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Ankara’da iki asırın yankısı: CSO kapalı gişe açılışa imza attı

CSO, 200. yılında 2 Ekim akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da kapalı gişe açılış yaptı; Behzod Abduraimov solist olarak yer aldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ankara’da iki asırın yankısı: CSO kapalı gişe açılışa imza attı

konserin önemi ve katılım:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2026-2027 sanat sezonunu 2 Ekim akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda gerçekleştirdi. Kökleri 1826’da kurulan Musika-i Hümayuna dayanan orkestranın iki asırlık mirasını vurgulayan açılış konseri, biletlerin haftalar öncesinden tükenmesiyle kapalı gişe olarak gerçekleşti. Salon önünde oluşan uzun kuyruklar ve dolup taşan seyirci, başkentte klasik müziğe duyulan ilginin somut göstergesi oldu.

program ve solist performansı:

CSO Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestranın konuk solisti Özbek piyanist Behzod Abduraimov idi. Abduraimov, programın ilk yarısında Çaykovski’nin romantik repertuarında özel bir yere sahip olan Si bemol minör 1 No’lu Piyano Konçertosunu seslendirdi. Sanatçının daha önce albüm kaydını da yaptığı bu eser, CSO eşliğinde Ankara izleyicisiyle buluştu; performans, orkestranın zengin tınılarıyla solistin teknik ve duygusal yorumunu dengeli biçimde öne çıkardı.

Abduraimov’un kariyeri, Chicago Senfoni, Amsterdam Concertgebouw ve New York Filarmoni gibi uluslararası sahnelerle ilişkilendirilen bir geçmişe işaret ediyor; bu deneyim konserin uluslararası düzeyde algılanmasına katkı sağladı.

ikinci yarı ve repertuarın renkleri:

İkinci yarıda orkestranın programı İspanya esintileri taşıyan yapıtlarla renklendi. Nikolay Rimski-Korsakov’un İspanyol Kapriçyosu ile Manuel de Falla’nın Üç Köşeli Şapkadan 2 No’lu Süit seslendirildi. Çaykovski’nin görkemiyle başlayan program, İspanyol danslarının canlı ritimleriyle akışını değiştirerek dinleyiciye farklı duygusal ve ritmik deneyimler sundu.

Konser gecesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da izleyiciler arasında yer alarak CSO’nun 200. yıl heyecanını paylaştı. Davetliler ve sanatseverlerin yoğun ilgisi, orkestranın hem yerel hem de tarihsel önemini yeniden vurguladı.

CSO, iki asırlık birikimini ve repertuar çeşitliliğini yeni sezona kapalı gişe bir açılışla taşıyarak Ankara müzik takvimine güçlü bir başlangıç yaptı. Gece, orkestranın tarihsel mirası ile güncel yorum gücünü bir araya getiren bir örnek olarak kayda geçti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI (CSO), 2026-2027 SANAT SEZONUNUN AÇILIŞINI 2 EKİM AKŞAMI CSO...

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI (CSO), 2026-2027 SANAT SEZONUNUN AÇILIŞINI 2 EKİM AKŞAMI CSO ADA ANKARA ZİRAAT BANKASI ANA SALON’DA GERÇEKLEŞTİRDİ. KÖKLERİ 1826’DA KURULAN MUSİKA-İ HÜMAYUN’A UZANAN ORKESSTRANIN İKİ ASIRLIK YOLCULUĞUNU TAÇLANDIRAN KONSER, SANATSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİNE SAHNE OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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