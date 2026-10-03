Simav kent müzesi geçmişin izlerini günümüze taşıyor

Simav Belediyesi Kent Müzesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde yer alan Simav Belediyesi Kent Müzesi, tarihi Osmanbey binasında ziyaretçilerini ağırlıyor. 1926 yılında okul olarak inşa edilen yapı, uzun yıllar süren restorasyon ve düzenlemelerle kent belleğini barındıran bir müzeye dönüştürüldü. Müzenin kurucusu ve sorumlusu olan arkeolog Özkan Sulak, hem yapının hem de koleksiyonun Simav için taşıdığı öneme dikkat çekiyor.

Müze binası ve dönüşüm süreci:

Simav’ın ilk okullarından biri olarak bilinen ve ‘Osmanbey’ adıyla anılan taşınmaz, Bulgar mimarlar tarafından yapılmış ahşap karkas bir yapı olarak tasarlandı. Bölgenin deprem riski nedeniyle zaman içinde hasar gören bina, 2007 yılında eğitime kapatıldı. 2014 yılında Simav Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kiralanarak kent müzesi amaçlı kullanılmasına karar verildi ve restorasyon-tadilat çalışmaları tamamlandı. 2018 yılında Kültür Bakanlığı onayıyla belediyeye bağlı müze statüsü elde edildi ve müze ziyarete açıldı.

Müze kurucusu Özkan Sulak, kurum ve görevini kendine has sözlerle tanımlıyor: 'İsmim Özkan Sulak. Simav Belediyesi Kent Müzesi kurucusuyum. Kendim arkeoloğum. Yaklaşık 2010 yılından beri Simav Belediyesi’nde arkeolog olarak görev yapmaktayım.'

Koleksiyon ve teşhir anlayışı:

Müze, Simav tarihini kronolojik bir kurguyla sunuyor; her oda farklı bir dönemi ve yaşam alanını temsil ediyor. Antik dönem buluntularından 1990’lı yıllara kadar uzanan eserler arasında ekonomi, sosyal hayat, kültür ve Milli Mücadele bölümleri yer alıyor. Her döneme ait eşyalarla desteklenen teşhir alanları ziyaretçilere kentin değişimini adım adım gösteriyor.

Okul dönemine ait orijinal sıralar, müdür ve öğretmen fotoğrafları, hizmetlilerin görüntüleri ile öğrencilerin diplomaları müzenin kalıcı unsurları arasında. Sulak, 1950'li yıllarda burada eğitim görmüş ziyaretçilerin bu alanları gördüklerinde duygulandıklarını aktarıyor.

Arkeolojik koleksiyon içinde öne çıkan buluntulardan biri, Karşıyaka Mahallesi'nde ortaya çıkarılan ve zemininde Roma dönemine ait mozaikler bulunan 'Mozaikli Ev' yapısında bulunan buluntular. Bu kazıda tespit edilen, üç çocuklu bir anneye ait iskelet de müzede sergileniyor.

Simav'a özgü objeler ve yaşam anlatımı:

Müzede dikkat çeken eserlerden biri de Simav Göl Kayığı. 1960’lı yıllarda kurutulan Simav Gölü arazisinde kullanılan bu kayık, bölgenin eski ulaşım biçimini temsil ediyor; kayıktaki bekçi göreviyse yasak avcılığı önlemekti. Milli Mücadele Odası'nda ise gazilerin eşyaları, mermi izleri taşıyan sigara tablası ve mermi isabet eden bir asker bavulu gibi somut örnekler sergileniyor.

Ayrıca müzede hazırlanan 'Simav Odası' ile 1900’lü yıllardaki geleneksel oturma düzeni ve günlük yaşam canlandırılıyor. Bu düzenleme, kentin kültürel özelliklerini somutlaştırarak ziyaretçilere geçmişle kurulan duygusal bağlantıyı güçlendiriyor.

Simav Belediyesi Kent Müzesi, hem yerel tarihin belgelenmesi hem de toplumun kolektif hafızasının korunması açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Restorasyon sürecinden güncel sergilere kadar müzenin kuruluş hikâyesi, kentin geçmişini koruma çabasının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

KÜTAHYA'NIN SİMAV İLÇESİNDE BULUNAN SİMAV BELEDİYESİ KENT MÜZESİ, TARİHİ BİNASI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN ESERLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.