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Denizli tiyatrosu yeni sezonu 'Geç Kalanlar'la açıyor

Denizli Büyükşehir Şehir Tiyatrosu 2026-2027 sezonunu 'Geç Kalanlar'la açtı; zengin repertuvar, kırsala erişim projeleri ve usta isimlerle dolu bir lansman yapıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:48

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli tiyatrosu yeni sezonu 'Geç Kalanlar'la açıyor

Denizli Büyükşehir Şehir Tiyatrosu 2026-2027 sezonunu başlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2026-2027 yeni sanat sezonuna güçlü bir başlangıç yaparak perdelerini 'Geç Kalanlar' oyunuyla açtı. Kentin kültür hayatında 30 yılı aşkın süredir etkin rol oynayan kurum, sezon lansmanını Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Basın toplantısına Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında, usta sanatçılar Pervin Ünalp ve Ayşen İnci, İBB Şehir Tiyatroları oyuncu ve yönetmeni Aziz Sarvan, Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurhan Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, daire başkanları, şehir tiyatrocuları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Toplantı, yeni sezonda sahnelenecek yapımların yer aldığı tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Belediye vizyonu: sanat her köşeye ulaşacak:

Toplantıda konuşan Bülent Nuri Çavuşoğlu, sanatın kent merkezleriyle sınırlı kalmayacağını, kırsala kadar uzanan etkinliklerle her hemşerinin tiyatro ve sinema deneyimi yaşayacağını vurguladı. Çavuşoğlu, "Sanatla Daha Güçlü Bir Denizli" vizyonuna dikkat çekerek hem salonları doldurmaya hem de kırsaldaki mahallelere ulaşmaya yönelik projeleri öne çıkardı. Özellikle 'Köyümde Sinema Günleri' projesinin şehrin en uzak noktalarına kadar ulaşacağını belirtti ve tüm sanatseverleri sezon boyunca oyunları izlemeye davet etti.

Başkanın konuşmasında, katılımcılara hitaben yapılan çağrı, yerel yönetimin kültür ve sanat yayılımındaki rolünü somutlaştıran bir taahhüt olarak sunuldu. Lansman sırasında program katkısı sunan konuk sanatçılara ve basın temsilcilerine plaket takdimi yapıldı.

Sanatın iyileştirici gücü ve gençlik projeleri:

Açılış oyunu 'Geç Kalanlar'ın yazarı ve yönetmeni Pervin Ünalp, tiyatronun özveri ve adanmışlık gerektiren bir alan olduğuna dikkat çekti. Ünalp, tiyatronun herkese açık olması gerektiğini belirterek, "Tiyatro gerçekten çok özveri isteyen bir iş ve biraz gönül adamak isteyen bir iş. Herkes bu sanat dalıyla tanışmayı hak ediyor, çünkü sanat iyileştiriyor" ifadelerini kullandı.

Ünalp ayrıca gençlerin sanatla erken yaşta tanışmasının önemine vurgu yaptı ve bu kapsamda hayata geçirilen Gelişim Sahnesi projelerinin, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve kendilerini ifade etmesi için önemli bir zemin sunduğunu söyledi. Projeler arasında yer alan yapımlar listesinde, 'Cimri', 'Kral Übü', 'Takıntılar', 'Bernarda Alba'nın Evi' ve 'Hamlet' gibi dünya klasiklerinin bulunduğu belirtildi.

Usta sanatçı Ayşen İnci ise açılışların kendisinde yarattığı heyecanı anlattı: "Perde her açıldığında kalbimiz sahnede atıyor" diyerek, tiyatro tutkusunun hem sahnedekiler hem de izleyiciler için sürekli canlı kaldığını ifade etti ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Aziz Sarvan toplantıda, yerel yönetimlerin tiyatroyu Anadolu'ya yaymadaki rolünü öne çıkararak, Denizli'nin bir sanat kenti olduğuna vurgu yaptı. Sarvan, İstanbul Şehir Tiyatroları olarak son iki yılda Denizli'ye yapılan çalışmaların ve bu sezonun onlar için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurhan Uslu ise Türkiye'de tiyatronun artık yalnızca büyük kentlere değil Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığını, Denizli örneğinin de bu değişimin görünür bir işareti olduğunu söyledi ve uluslararası alanda Türk tiyatrosunun hikayelerinin daha fazla yer bulabileceğine dair görüş belirtti.

Seçki ve bilet bilgileri:

Yeni sezon; dramdan komediye, dünya klasiklerinden interaktif doğaçlamaya uzanan zengin bir repertuvar sunuyor. Sezon perdesi 'Geç Kalanlar' ile açılırken, oyun bu akşam saat 20.00'de sahnelenecek. Ekim ayı boyunca sahnede beş farklı yapım sanatseverlerle buluşacak. Ana sahne programında 'Kuaförde Bir Gün' gibi yapımlar yer alırken, Gelişim Sahnesi kapsamında anılan klasikler izleyicinin karşısına çıkacak.

Sezonun oyunlarını izlemek isteyenler e-biletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresinden ya da Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişelerinden temin edebilir. Etkinlik ve program detayları için 0258 280 21 24 numaralı hat aranabilir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun lansmanı, hem yerel sahne üretimini güçlendirme hem de sanatın kentin her alanına ulaşmasını sağlama hedefini ön plana çıkardı. Kurumun 30 yılı aşkın deneyimi ve bu sezonki iddialı seçkisi, kentteki kültürel hayatın canlılığının devam edeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 2026-2027 YENİ SANAT SEZONUNA &quot;GEÇ KALANLAR&quot;...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 2026-2027 YENİ SANAT SEZONUNA "GEÇ KALANLAR" OYUNUYLA GÖRKEMLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAK. DRAMDAN KOMEDİYE, DÜNYA KLASİKLERİNDEN İNTERAKTİF DOĞAÇLAMAYA UZANAN ZENGİN REPERTUVARI BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU VE ÜNLÜ KONUK SANATÇILARIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISIYLA TANITILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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