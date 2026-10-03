Ekimde Esenyurt'ta sanat her yaştan izleyiciyle buluşuyor

Ekim programı öne çıkanlar:

Esenyurt Belediyesi, ekim ayında zengin bir kültür ve sanat takvimi hazırladı. Söyleşiden sergiye, tiyatrodan konsere; çocuk etkinliklerinden seminer ve atölyelere kadar uzanan programların tamamı ücretsiz gerçekleştirilecek. Belediye, etkinliklerle ilçedeki kültürel hayatı canlandırmayı ve çocuklarla gençlerin sanatla daha fazla temas etmesini hedefliyor.

Açılış ve sergiler:

Ayın ilk etkinliği, 7 Ekim Çarşamba günü Prof. Dr. İskender Pala’nın katılacağı "Kültür ve Medeniyet" söyleşisi olarak planlandı. Program Esenyurt Belediyesi İskender Pala Kütüphanesi’nde saat 15.00’te başlayacak. 9 Ekim'de ise Esenyurt Sanat Merkezi'nde iki ayrı etkinlik sanatseverlerle buluşacak: saat 15.00’te Alparslan Babaoğlu ile "Ebru Sanatı" söyleşisi ve aynı gün açılacak "Eslâfın İzinde" adlı Ebru Sergisi. Sergi 25 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Çocuk etkinlikleri ve sinema gösterimleri:

Çocuk programları her hafta sonu farklı oyun ve film gösterimleriyle sürüyor. Haftalık etkinlik takvimi şu şekilde: 11 Ekim "Şhrek Karlar Ülkesi Meyve Festivalinde", 17 Ekim "Lilo&Stıtch Hayal Yıldızı", 24 Ekim "Muhteşem Çocuk Sirki" ve 31 Ekim "Karagöz İş Arıyor". Ayrıca çocuk sineması kapsamında 12-18 Ekim tarihlerinde "Bıcırıklar: Yeni Yuvamız" ve 19-25 Ekim tarihlerinde "Mavka: Ormanın Şarkısı" gösterimleri planlandı.

Tiyatro, söyleşi ve atölye programları:

Yetişkin izleyiciler için de önemli etkinlikler var. 11 Ekim'de "Bir Delinin Hatıra Defteri" ve 22 Ekim'de "Üç Kadın Bir Oyun" sahnelenecek. 14 Ekim'de Kadın Sanat Merkezi'nde Prof. Dr. Münevver Üçer'in katılımıyla "Gelenek Gelecektir" başlıklı söyleşi ve atölye gerçekleştirilecek; bu programlar geleneksel sanatın bugüne taşınması üzerine odaklanacak.

Konserler, resim sergileri ve kariyer etkinlikleri:

Müzik programlarında 18 Ekim'de "Beyaz Perdeden Hatıralara Yeşilçam Şarkıları" konseri, Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde ise 29 Ekim'de "Cumhuriyet Konseri" izleyicilerle buluşacak. Resim sergileri arasında ise 27 Ekim'de açılacak "Birlikte Yükselen Cumhuriyet" sergisi dikkat çekiyor; bu sergi 10 Kasım'a kadar Esenyurt Sanat Merkezi'nde görülebilecek. Aynı gün Ressam Cemal Toy ve İlhami Atalay’ın katılımıyla "Resim Sanatı" programı da düzenlenecek.

25 Ekim'de çocuklara yönelik "Anadolu Masalları" anlatımı, 26 Ekim'de "Dikkat Nedir ve Neden Önemlidir?" başlıklı seminer gerçekleştirilecek. 27 Ekim tarihinde ise Kariyer Günleri kapsamında Spor Yorumcusu Serkan Yetkin moderatörlüğünde Futbolcu Ogün Temizkanoğlu, Spor Yazarı Erdal Hoş ve Spor Yorumcusu Ergin Aslan'ın katılımıyla Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde "Spor Söyleşisi" düzenlenecek.

Belediye yetkilileri, hazırlanan Ekim etkinlik takvimiyle ilçe sakinlerinin kültüre erişimini kolaylaştırmayı ve yerel kültürel yaşamı zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Tüm programların ücretsiz olması etkinliklerin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

ESENYURT BELEDİYESİ, EKİM AYINDA KÜLTÜR VE SANATIN FARKLI ALANLARINI İLÇE SAKİNLERİYLE BULUŞTURUYOR. SÖYLEŞİDEN SERGİYE, TİYATRODAN KONSERE, ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDEN SEMİNER VE ATÖLYELERE KADAR BİRBİRİNDEN FARKLI PROGRAMLARIN YER ALDIĞI ETKİNLİK TAKVİMİ KAPSAMINDA TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK.