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Kaleiçi'nde sokaklar dünya şehirlerini ağırlıyor: Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali 11'inci yılında

8-11 Ekim'de gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, 15 ülkeden 20 şehirden heyetleri, kortej ve konserlerle Antalya'da buluşturacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaleiçi'nde sokaklar dünya şehirlerini ağırlıyor: Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali 11'inci yılında

Festivalin rotası:

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali bu yıl 8-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşiyor. Tarihi kent merkezi, dar sokakları, konakları ve begonvillerle bezelmiş pencereleriyle dört gün boyunca yerel ve uluslararası konukları bir araya getirecek. Etkinlikler, Kaleiçi’nin atmosferini öne çıkararak ziyaretçilere hem görsel hem de kültürel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Festival, Kaleiçi’nin sahip olduğu turizm mirasını vurgularken kentler arası ilişkilerin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak. 1984 yılında FİJET tarafından verilen ve "Dünya Turizm Oscarı" olarak anılan Altın Elma Turizm Ödülü sahibi Kaleiçi, bu yönüyle festivalin merkezi konumunu pekiştiriyor.

Katılımcı şehirler ve program:

Bu yıl festivalde 15 ülkeden 20 şehir temsil edilecek. Festival kapsamında Almanya’dan Neu Wulmstorf, Bulgaristan’dan Kazanlık, Gürcistan’dan Kutaisi, Hırvatistan’dan Biograd na Moru, İtalya’dan Gradara ve Noto, İrlanda’dan Cork, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gazimağusa ve Girne, Litvanya’dan Ukmerge, Macaristan’dan Zigetvar, Moldova’dan Komrat, Polonya’dan Katowice, Radom ve Lomza, Slovakya’dan Levoca, Ukrayna’dan Kamyanets-Podilski ve Transdinyester’den Bender'in yanı sıra Sicilya Türk Dostluk Derneği ve Malta Yerel Konseyler Derneği’nin heyetleri Antalya’da olacak.

Etkinlik takvimi kortej, konser ve tanıtım buluşmaları etrafında şekilleniyor. Festivalin geleneksel korteji 9 Ekim Cuma günü saat 18.00'de eski Büyükşehir Belediyesi binası önünden başlayacak ve Kaleiçi sokaklarında ilerleyecek. Aynı günün akşamı saat 20.30'da Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da "Adamlar" grubunun konseri planlanıyor.

Bu program, yerli ziyaretçiler ile uluslararası heyetler arasında doğrudan temas sağlayarak hem turizm hem de kültürel işbirlikleri için zemin oluşturacak. Festival, Kaleiçi’nin tarihi dokusunu canlı tutarken kentler arası deneyim paylaşımını da teşvik ediyor.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL 11’İNCİSİNİ DÜZENLEYECEĞİ ULUSLARARASI KALEİÇİ OLD TOWN...

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL 11’İNCİSİNİ DÜZENLEYECEĞİ ULUSLARARASI KALEİÇİ OLD TOWN FESTİVALİ, 8-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 15 ÜLKEDEN 20 ŞEHRİN HEYETLERİNİ ANTALYA’DA BULUŞTURUYOR. FESTİVAL, DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINDAN GELEN ŞEHİR TEMSİLCİLERİNİ KALEİÇİ’NİN TARİHİ ATMOSFERİNDE BİR ARAYA GETİRECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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