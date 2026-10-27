Siber güvenlik kurulu Erdoğan başkanlığında dijital egemenliği ele aldı

Toplantının ana çerçevesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin siber güvenlik ortamına yansımaları ele alındı. Toplantıda ayrıca uluslararası alanda yaşanan güncel siber olaylar ve değişen tehdit dinamikleri hakkında Kurula bilgi sunuldu.

gündemde yapay zeka ve tehditlerin dönüşümü:

Kurul oturumunda, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin siber tehditlerin niteliği, ölçeği ve hızına etkileri üzerine ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. Dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin milli güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki riskleri tartışıldı ve bu tür faaliyetlerin izlenmesi ile müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gereği vurgulandı.

dijital egemenlik stratejisi ve uygulama kararları:

Toplantıda Dijital Egemenlik Stratejisi Kurula sunuldu. Strateji çerçevesinde, Türkiye’nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve millî teknoloji kapasitesini geliştirmek amaçları ön plana çıktı. Kurul, belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından görev ve sorumlulukları çerçevesinde hayata geçirilmesine karar verdi.

Uygulama süreçlerinin etkin biçimde izlenmesi ve ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, kritik altyapıların korunması, ulusal siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması gerekliliği bir kez daha teyit edildi.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak risk değerlendirme yetkinliklerinin geliştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması üzerinde duruldu. Toplantıda kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve bütüncül bir siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi konusundaki kararlılık yinelendi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA, SİBER GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.