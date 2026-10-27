Ankara'da Keşmir kara günü: diplomatik destek ve hukuka vurgu

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Keşmir Kara Günü kapsamında düzenlediği anma töreninde Hindistan’ın Yasa Dışı İşgali Altındaki Cammu ve Keşmir (IIOJK) halkıyla dayanışmasını yineledi. Programa diplomatik misyon temsilcileri, siyasetçiler, aydınlar, Ankara’daki Pakistan toplumu üyeleri ve medya mensupları katıldı.

Törenin akışı:

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından Pakistan ve Türkiye milli marşları okundu. Etkinlikte Keşmir Kara Günü’nün tarihi önemi ve Keşmir halkının uzun süren mücadelesini anlatan bir belgesel gösterimi yapıldı. Tören, farklı kesimlerden gelen katılımcıların bir araya gelmesini sağlayan bir platform işlevi gördü.

Konuşmaların ana mesajları:

Konuşmalar, Keşmir halkının haklarına vurgu yapan temaslar etrafında şekillendi. Jeopolitik Öngörü Enstitüsü Başkanı Güray Alpar, Keşmir mücadelesinin insan onuruyla doğrudan ilgili olduğunu belirterek halkın kendi geleceğini belirleme hakkına dikkat çekti ve uluslararası toplumun Keşmirlilerin sesine gereken ilgiyi göstermediği yönündeki kaygılarını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Keşmir ile Filistin meseleleri arasındaki ilişkiye işaret ederek her iki konuda adil ve kalıcı çözümlerin sağlanmasının önemini vurguladı. Kaya, Türkiye’nin siyasi görüşlerden bağımsız olarak Keşmir halkının meşru mücadelesine yönelik desteğini yineledi.

Prof. Dr. Recep Akdağ, uzun süren ihtilafların çözümünde adalet, diyalog ve uluslararası dayanışmanın gerekliliğini öne çıkardı; Keşmir halkının ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanabilmesi gerektiğini belirtti.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Shaiq Ahmed Bhutto, 27 Ekim 1947 olaylarını anımsatarak, "Bir ihtilafın nesiller boyunca devam etmiş olması, onun çözüme kavuştuğu anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. Bhutto, Pakistan’ın uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının iradesi doğrultusunda ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesine kararlı olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin tutarlı desteği için teşekkür etti.

Bhutto ayrıca Hindistan’ın Nisan 2025’te İndus Suları Antlaşması’nı tek taraflı olarak askıya alma kararını kınadı; antlaşmanın bölgesel su güvenliği ve istikrar için temel bir çerçeve olduğunu belirterek ortak su kaynaklarının siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti ve uluslararası hukuka riayet çağrısında bulundu.

Etkinlik, farklı toplumsal ve diplomatik aktörlerin bir araya gelerek Keşmir meselesine ilişkin ortak duyarlılığı yenilemesi ve hukuka dayalı çözüm beklentisini vurgulaması bakımından dikkat çekti.

MUSTAFA KAYA