Ankara'da korsan taksici kavgası cinayetle bitti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde kanlı olay

Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir kıraathanede sabah saat 04.00 civarında meydana gelen olayda, korsan taksicilik yaptığı öğrenilen iki arkadaş arasındaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan Yılmaz (44) hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, aynı evde yaşayan ve birlikte korsan taksicilik yapan Serkan Yılmaz (44) ile arkadaşı M.Ö. (45) arasında yaklaşık 3 ay önce, M.Ö.'nün aşırı alkol tüketimi ve rahatsız edici davranışları nedeniyle görüşmeme ve çalışmama kararı alındı. Bu karardan sonra aralarında husumet başladı. Bir hafta önce M.Ö.'nün kıraathaneyi basması üzerine Yılmaz ve beraberindekiler tarafından darp edildği belirtildi.

Olaydan bir süre sonra, sabaha karşı tekrar aynı mekâna giden M.Ö., burada Yılmaz'a tabancayla ateş etti. İddiaya göre M.Ö., Yılmaz'ın elindeki bıçağı da aldı, onu ağır yaraladı ve defalarca bıçakladı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Saldırı sırasında kendisine de ayağından vurma sonucu yaralandığı ifade edilen M.Ö. (45) ile mekân sahiplerinden S.Y. (46), Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Serkan Yılmaz'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten birimler, taraflar arasındaki önceki yaşanan kavga ve darp iddialarını da dosyaya dahil ederek inceleme yapıyor.

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