Bayrampaşa'da silah benzeri cisimle kuyumcuya giren şüpheli imitasyon altınla tuzağa düştü

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 15.15 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Siyah kapüşonlu bir kişi, elinde silah benzeri cisimle içeri girerek tezgahtarlık yapan Emir Gülcemal (20)'i tehdit etti ve tezgahtaki altınların poşete konulmasını istedi. Şüpheli, yanında getirdiği poşeti uzatarak çalışanı altınları poşete koyması için zorladı.

Kuyumcunun ve çalışanının müdahalesi:

Genç tezgahtar Emir Gülcemal, can güvenliğini ön planda tutarak soğukkanlı davrandı ve tezgahtaki vitrin süs bileziklerinden poşete 20 adet imitasyon altın bilezik koydu. Şüpheli paketi alıp iş yerinden yaya olarak uzaklaştı. O anlar, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin motivasyonu ve yakalanma:

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı ve soygun girişimini gerçekleştirdiği belirlenen Necmettin T. (30) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sırasında, şüphelinin üç aylık bebeğiyle birlikte geldiği kayınvalidesinin yanında saklanan altınları gizlice bozdurup sanal bahis oynarken kaybettiği, kayınvalidesinin ve çocuğunun takılı altınlarını da böylece yerine koyamayınca soyguna kalkıştığı bilgisi edinildi.

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın, olay anında dükkanda bulunmadığını, çalışanlarının can güvenliğini ön planda tutarak demo altınları verdiğini belirtti. Aydın, eğer verilenlerin gerçek altınlar olsaydı yaklaşık 5 milyon lira civarında zarar oluşabileceğini söyledi ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesine teşekkür etti.

Görüntülerde şüphelinin içeri girip silah benzeri cismi doğrulttuğu, poşeti verdiği ve tezgahtarın soğukkanlıca imitasyonları poşete koyduğu anlar yer alıyor. Esnafın ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu sonucu şahıs olaydan yaklaşık 1-2 saat içinde yakalandı.

Bayrampaşa’da kuyumcuda bir garip soygun girişimi: Kuyumcuyu soyacaktı, tuzağa düştü poşete imitasyon altın konuldu