Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Bayrampaşa'da silah benzeri cisimle kuyumcuya giren şüpheli imitasyon altınla tuzağa düştü

Bayrampaşa'da bir kuyumcuya silah benzeri cisimle giren 30 yaşındaki şüpheli, tezgahtarın poşete koyduğu 20 imitasyon bilezikle kaçtı; hızla yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayrampaşa'da silah benzeri cisimle kuyumcuya giren şüpheli imitasyon altınla tuzağa düştü

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 15.15 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Siyah kapüşonlu bir kişi, elinde silah benzeri cisimle içeri girerek tezgahtarlık yapan Emir Gülcemal (20)'i tehdit etti ve tezgahtaki altınların poşete konulmasını istedi. Şüpheli, yanında getirdiği poşeti uzatarak çalışanı altınları poşete koyması için zorladı.

Kuyumcunun ve çalışanının müdahalesi:

Genç tezgahtar Emir Gülcemal, can güvenliğini ön planda tutarak soğukkanlı davrandı ve tezgahtaki vitrin süs bileziklerinden poşete 20 adet imitasyon altın bilezik koydu. Şüpheli paketi alıp iş yerinden yaya olarak uzaklaştı. O anlar, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin motivasyonu ve yakalanma:

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı ve soygun girişimini gerçekleştirdiği belirlenen Necmettin T. (30) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sırasında, şüphelinin üç aylık bebeğiyle birlikte geldiği kayınvalidesinin yanında saklanan altınları gizlice bozdurup sanal bahis oynarken kaybettiği, kayınvalidesinin ve çocuğunun takılı altınlarını da böylece yerine koyamayınca soyguna kalkıştığı bilgisi edinildi.

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın, olay anında dükkanda bulunmadığını, çalışanlarının can güvenliğini ön planda tutarak demo altınları verdiğini belirtti. Aydın, eğer verilenlerin gerçek altınlar olsaydı yaklaşık 5 milyon lira civarında zarar oluşabileceğini söyledi ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesine teşekkür etti.

Görüntülerde şüphelinin içeri girip silah benzeri cismi doğrulttuğu, poşeti verdiği ve tezgahtarın soğukkanlıca imitasyonları poşete koyduğu anlar yer alıyor. Esnafın ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu sonucu şahıs olaydan yaklaşık 1-2 saat içinde yakalandı.

Bayrampaşa’da kuyumcuda bir garip soygun girişimi: Kuyumcuyu soyacaktı, tuzağa düştü poşete...

Bayrampaşa’da kuyumcuda bir garip soygun girişimi: Kuyumcuyu soyacaktı, tuzağa düştü poşete imitasyon altın konuldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabahın sessizliğini bozan saldırı: üç kurt 18 koyunu telef etti
images

Safranbolu'da çatı alevleri büyümeden söndü: itfaiye hızlı müdahale etti
images

Van'da kıyıdan göle uçan minibüs: sürücü kendi imkanlarıyla çıktı
images

Kastamonu'da üç kurdun ağıla girmesi sürüde ağır kayba yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmara için ortak strateji: balıkesir'de iklim dayanıklılığı konuşuldu

Safranbolu'da çatı alevleri büyümeden söndü: itfaiye hızlı müdahale etti

Lüks gemi Bodrum'da esnafın yüzünü güldürdü

ADÜ hematoloji servisinde kapsamlı hijyen dönüşümü

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi