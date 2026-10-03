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Aydın'da geçmişi gündemde olan Sargın toprağa verildi

Aydın'da başından silahla vurulmuş bulunan Alparslan Sargın, otopsi sonrası Bey Camii'ndeki törenin ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın'da geçmişi gündemde olan Sargın toprağa verildi

Aydın'da Sargın toprağa verildi

Efeler ilçesinde bir dairede başından silahla vurulmuş halde bulunan Alparslan Sargın için düzenlenen cenaze töreninin ardından Sargın toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 137. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Olayın tespiti ve adli süreç:

Vatandaşların bir daireden silah sesi duyduğu yönündeki ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede yapılan kontrolde Alparslan Sargın başından silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sargın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Sargın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sargın için Efeler'deki Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, MHP Efeler İlçe Başkanı Mesut Gümüş, MHP eski İl Başkanı Burak Pehlivan ile ülkücü camia ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla helallik alındı ve dualar eşliğinde Sargın'ın cenazesi Kemer Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Alparslan Sargın, 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın silahla yaralanması olayının faili olarak kamuoyunun gündemine gelmişti. Olayla ilgili polis incelemeleri sürdürülüyor.

AYDIN’DA BİR DAİREDE BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN ALPARSLAN SARGIN, DÜZENLENEN...

AYDIN’DA BİR DAİREDE BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN ALPARSLAN SARGIN, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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