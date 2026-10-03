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Bursa'da güvenlik denetimi: 539 kişi sorgulandı, iki yoklama kaçağı yakalandı

Yıldırım'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 539 kişi sorgulandı, 189 araç kontrol edildi; 2 yoklama kaçağı yakalandı, 2 iş yerinde eksiklik bulundu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da güvenlik denetimi: 539 kişi sorgulandı, iki yoklama kaçağı yakalandı

uygulamanın yürütülmesi:

Bursa Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan operasyonda Yıldırım ilçesinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü önderliğinde, Asayiş, Çevik Kuvvet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 70 personel sabit ve hareketli yol kontrolleri ile umuma açık iş yeri denetimlerinde görev aldı.

yol uygulamaları ve kişi sorgulamaları:

Yapılan kontrollerde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 391 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Bu kapsamda 189 araç kontrol edildi ve araçlarda herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. Sorgulamalar sonucunda 2 yoklama kaçağı yakalanarak kolluk işlemine teslim edildi.

umuma açık iş yeri denetimleri:

Denetimler çerçevesinde 13 işletme incelendi ve iş yerlerinde bulunan 148 kişinin UYAP sorgusu gerçekleştirildi. İş yerlerinde aranan şahıs tespit edilmezken, denetimler sırasında 1 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 iş yerinde mesul müdürün bulunmadığı tespit edilerek idari işlem başlatıldı.

emniyetin mesajı:

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, benzer uygulamaların rutin olarak devam edeceğini ve kamu düzeninin korunmasının öncelikli hedef olmaya devam edeceğini belirtti.

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YILDIRIM İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI ASAYİŞ...

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YILDIRIM İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI ASAYİŞ UYGULAMASINDA 539 KİŞİNİN SORGUSU YAPILIRKEN, ÇEŞİTLİ NOKTALARDA DENETLENEN 189 ARAÇTA HERHANGİ BİR SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI. UYGULAMALARDA 2 YOKLAMA KAÇAĞI YAKALANIRKEN, 2 İŞ YERİNDE İSE İDARİ EKSİKLİK TESPİT EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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