Bodrum çevreyolunda kavşakta çarpışma: 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Bodrum'da yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, karşıya geçmeye çalışan bir kadın motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu'nda gerçekleşti. Gümbet istikametinden Bitez yönüne seyreden 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan Fatma Özer (79)'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Özer hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Sahadaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin kavşağa doğru ilerlediği, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın ardından yaşananlar anbean görülüyor. Görüntüler kazanın oluş şeklini belgeledi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ.