Dolar 49,5574 -0,01%
Euro 55,6364 +0,09%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.598,04 -0,46%
EUR/USD 1,1240 +0,20%
Brent Petrol 109,10 -0,41%
--°

Bodrum çevreyolunda kavşakta çarpışma: 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu'nda motosikletin çarptığı 79 yaşındaki Fatma Özer, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 22:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum çevreyolunda kavşakta çarpışma: 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Bodrum'da yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, karşıya geçmeye çalışan bir kadın motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu'nda gerçekleşti. Gümbet istikametinden Bitez yönüne seyreden 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan Fatma Özer (79)'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Özer hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Sahadaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin kavşağa doğru ilerlediği, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın ardından yaşananlar anbean görülüyor. Görüntüler kazanın oluş şeklini belgeledi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitir...
images

Eğirdir'de belgesiz nakledilen 50 kilogram gümüşi havuz balığı el konuldu
images

Dronla ulaştırılan telsiz Yazılı Kanyon'daki kurtarmada dönüm noktası oldu
images

Şavşat’ta samanlıkta başlayan yangın ahır ve evi etkiledi, söndürme çalışması sü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan'da karanlık operasyon iddiası: asırlık ağaçlar için tepki

Eğirdir'de belgesiz nakledilen 50 kilogram gümüşi havuz balığı el konuldu

Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Dronla ulaştırılan telsiz Yazılı Kanyon'daki kurtarmada dönüm noktası oldu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi