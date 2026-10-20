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Greenwood 11. dakikada fileleri sarsarak bu sezon 7. golünü attı

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Slavia Prag'a karşı 11. dakikada attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Greenwood 11. dakikada fileleri sarsarak bu sezon 7. golünü attı

Greenwood 11. dakikada fileleri sarsarak bu sezon 7. golünü attı

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Slavia Prag karşısında takımının ikinci golünü kaydederek bu sezonki gol sayısını yediye çıkardı. Mücadele ev sahibi ekibin sahasında 2-2 berabere sonuçlandı.

maçın kilit anları:

Karşılaşmanın 11. dakikasında Semedo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Greenwood, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Maça 10 numara pozisyonunda başlayan Greenwood, maçın ilerleyen bölümlerinde de takımının birçok atağında etkili oldu.

sezon değerlendirmesi:

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 9 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada görev aldı ve 7 gole imza attı; ayrıca 4 kez gol pası verdi. Greenwood, maçın 82. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

FENERBAHÇE’NİN İNGİLİZ OYUNCUSU MASON GREENWOOD, SLAVİA PRAG KARŞISINDA KAYDETTİĞİ GOLLE BU SEZON...

FENERBAHÇE’NİN İNGİLİZ OYUNCUSU MASON GREENWOOD, SLAVİA PRAG KARŞISINDA KAYDETTİĞİ GOLLE BU SEZON 7. GOLÜNE ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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