Beş maçlık periyot Şampiyonlar Ligi'ndeki rotamızı belirleyecek

Okan Buruk, Lille maçı öncesi hedefi netleştirdi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde yarın oynanacak Lille deplasmanı öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın hedef ve beklentilerini değerlendirdi. Buruk, kupaya iyi başlayamadıklarını kabul ederek önlerindeki dönemin önemine dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç ve maç analizi:

Buruk, Şampiyonlar Ligi performanslarını değerlendirirken Lizbon ve Barcelona maçlarına ayrı ayrı değindi. Lizbon müsabakasının iyi bir başlangıç fırsatı olduğunu ancak bu fırsatın değerlendirilemediğini belirtti. Barcelona karşılaşmasını ise karşılıklı zorlu bir mücadele olarak nitelendirerek rakibin şu anda formda bir ekip olduğuna vurgu yaptı.

Teknik adam, özellikle maçların ikinci yarılarında yaşanan performans düşüşlerinin takım için problem oluşturduğunu söyledi. "90 dakikaya oyunu yaymamız önemli olacak" diyen Buruk, oyun hakimiyetinin korunmasının ve ikinci yarılardaki kırılma anlarının giderilmesinin altını çizdi.

Karşılaşmanın kritik yönleri ve Lille değerlendirmesi:

Rakip Lille hakkında da konuşan Buruk, Fransız ekibinin ligde üst sıralarda yer aldığını ve teknik direktör değişikliğinin ardından iyi başladığını aktardı. Grup aşamasında iki maçta da galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, "Kendi sahalarında önemli bir fırsat yakalamak ve bunu değerlendirmek isteyeceklerdir" ifadesini kullandı.

Buruk, rakibin bazı eksikleri olduğuna değindi; ancak ev sahibi olmanın ve taraftar desteğinin Lille için avantaj sağlayacağını belirtti. Ayrıca takımının da geçmiş maçlarda benzer eksiklikler yaşadığını, buna rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Fikstürün, puanların ve oyuncu durumu:

Teknik direktörün en çok tekrar ettiği nokta "önümüzdeki beş maç" oldu. Buruk, bu beş maçlık periyodun Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini belirleyeceğini vurguladı: "Üst tura çıkabilmek için bu karşılaşmalarda çok önemli puanlar toplamamız gerekiyor."

Oyuncu eksikliği ve sakatlıklarla ilgili olarak Buruk, Leao'yu son lig maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça getiremediklerini söyledi. Öte yandan sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun antrenmanın tamamında yer aldığı ve kadroya dahil edildiği, maç durumuna göre değerlendirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

İkinci yarı düşüşleri ve fiziksel değerlendirme:

İkinci yarılarda yaşanan düşüşlerin fiziksel yetersizlikten kaynaklanmadığını belirten Buruk, bunun daha çok gol yedikten sonra yaşanan kırılmalar ile ilgili olduğunu söyledi. Barcelona ve Lizbon maçlarında benzer kırılma anları olduğunu hatırlatan Buruk, saha dışında bu durumu düzeltmeye çalıştıklarını ve saha içinde deneyimli oyuncularla bu bölümleri geri döndürmeye yönelik çözümler üzerinde durduklarını ifade etti.

Ayrıca maç trafiğinin yoğunluğunun mental yorgunluğa yol açabildiğini, oyuncuların milli takım maçları nedeniyle yeterince dinlenemediğini ancak Şampiyonlar Ligi'nde bunun yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Takım savunması, baskı oyunu ve uyum süreci:

Buruk, Galatasaray'ın baskılı oyun anlayışını savunurken "Dünyada baskı yapan tek takım biz değiliz" diyerek modern futbolda topun hızlı geri kazanımının önemini vurguladı. Ancak baskı uygulamak kadar doğru zamanda ve doğru yerde savunma yapmanın da kritik olduğunu söyledi.

Bu sezon takım savunmasında tutarlılık eksikliğine dikkat çeken Buruk, Lizbon maçındaki duran top ve penaltı gollerine atıfta bulunarak, "gol yeme tek başına ölçüt değil; önemli olan takım savunmasını iyi yapabilmek" değerlendirmesinde bulundu. Topa sahip olmanın ve topsuz hareketliliğin yarınki maçın kaderini belirleyeceğini ekledi.

Yeni transferler, sakatlıktan dönenler ve gelecek hedefi:

Sezon başından beri tam kadro olamamış olmanın takım uyumunu etkilediğini söyleyen Buruk, transfer döneminin kapanması ve sakatlıkların azalmasıyla birlikte oyuncuların birbirini daha iyi tanıyacağını, bunun performansa olumlu yansıyacağını belirtti. Sakatlıktan dönen Osimhen, Lemina ve Singo gibi isimlerin Şampiyonlar Ligi'nde katkı sağlayacağını ifade etti.

Buruk toplantıyı, yarınki Lille maçının beş maçlık kritik serinin ilk ayağı olduğunu tekrar vurgulayarak; "İlkine burada çıkıyoruz ve kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" sözleriyle tamamladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA YARIN OYNANACAK LİLLE KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.