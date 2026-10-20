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Oğuz Aydın'dan erken vuruş: Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ilk sevinç

Oğuz Aydın, Slavia Prag karşısında 4. dakikada attığı golle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gol sevincini yaşadı; 63. dakikada yerini Nene'ye bıraktı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Oğuz Aydın'dan erken vuruş: Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ilk sevinç

maç anı:

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında ev sahibi ekip, Slavia Prag ile karşılaşırken Oğuz Aydın erken dakikalarda sahneye çıktı. Karşılaşmanın 4. dakikasında sağ kanattan topla buluşan Oğuz, ceza yayı civarına ilerleyip sol ayağıyla sert bir şut gönderdi ve topu uzak köşeden filelerle buluşturdu. Bu vuruş, oyuncunun Avrupa arenasındaki ilk gol sevincini getirdi.

oyuncu performansı ve değişiklik:

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta forma giyen Oğuz'un 2'si 11 olmak üzere görev aldığı gösterilerinden biri daha dikkat çekti. Slavia Prag maçında 63. dakikada yerini Dorgeles Nene'ye bıraktı; bu değişiklik sonrası takımın oyun düzeninde farklı arayışlar gözlendi.

sezon boyu katkısı:

Sarı-lacivertlilerde lig içindeki rolü de artan Oğuz, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta görev aldı ve 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü, genç kanat oyuncusunun hem takım içindeki güvenini artırması hem de Avrupa sahnesinde etkili olma potansiyelini göstermesi açısından önem taşıyor.

FENERBAHÇE’DE OĞUZ AYDIN, SLAVİA PRAG’A KARŞI KAYDETTİĞİ GOLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK KEZ GOL...

FENERBAHÇE’DE OĞUZ AYDIN, SLAVİA PRAG’A KARŞI KAYDETTİĞİ GOLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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