Son dakikada gelen gol sonrası Fenerbahçe tribünleri İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı

Tribünlerden istifa çağrısı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Slavia Prag'ı konuk ettiği maçta 2-0 öne geçti ancak son dakikada gelen golle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

maçın kırılma anı:

Karşılaşmanın son bölümünde, 90. dakikada yenen gol sarı-lacivertlilerin iki farklı üstünlüğünü koruyamamasına neden oldu. Bu gelişme sahada ve tribünde sert bir hayal kırıklığı yarattı.

taraftar tepkisinin boyutu:

Maçın hemen ardından tribünlerden ve stat çevresinden teknik direktör İsmail Kartal için istifa tezahüratları yükseldi. Taraftarların tepkisi maç sonrası çıkışlarda da devam etti ve zaman zaman yoğunlaştı.

Sonucun 90. dakikada değişmesi, takımın performansı ve gelecek planlaması hakkında soru işaretleri oluştururken, tribün tepkisi kulübün önünde yeni bir tartışma gündemi açtı.

FENERBAHÇE, SLAVİA PRAG KARŞISINDA SON DAKİKADA YEDİĞİ GOLLE PUAN KAYBI YAŞARKEN, TRİBÜNLERDEN "İSMAİL KARTAL İSTİFA" TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ.