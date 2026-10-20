bitlis eren üniversitesi yeni akademik yılı 'Türkiye yüzyılı' perspektifiyle açtı

bitlis eren üniversitesinde 2026-2027 akademik yıl açılışı

Bitlis Eren Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılının açılış törenini Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan’ın verdiği açılış dersiyle gerçekleştirdi. Törene üniversitenin akademik ve idari kadrosu, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

açılış konuşmaları ve üniversitenin hedefleri:

Tören, AK Parti Bitlis Milletvekili Turhan Bedirhanoğlu ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz’ün gönderdikleri telgrafların okunmasıyla başladı. Ardından Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz, Eren Ailesi adına ilk konuşmayı yaptı. Konuşmaların devamında Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Rektör Elmastaş, üniversitenin akademik gelişimi ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgi vererek; üniversitenin 15 bini aşkın öğrenci ile eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü, turizm alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarını, Tıp Fakültesi eğitim faaliyetlerinin başlamasını ve sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımları ön plana çıkardı. Elmastaş, bilimsel üretkenlikteki artışa da değinerek 2026 yılının ilk dokuz ayında Scopus verilerine göre 396 yayına ulaşıldığını bildirdi. Millî Teknoloji Atölyesi, TÜBİTAK öğrenci projeleri ve akademik iş birliklerinin önemine vurgu yapıldı.

ders, ödüller ve kapanış:

Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan törende "Türkiye Yüzyılı’nda Toplumsal Bütünleşme" konulu açılış dersini verdi. Babacan, dersinde toplumsal bütünleşmenin önemine dikkat çekerek Türkiye Yüzyılı perspektifinde birlik ve dayanışma üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Törende ayrıca 2026 yılının en etkili bilim insanları listesinde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenlerine, başarılarından dolayı protokol üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi. Akademisyenlerin uluslararası düzeyde elde ettikleri başarılar ve üniversitenin bilimsel üretkenliğine katkıları vurgulandı.

Programa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Baro Başkanı Av. Muhammed Emin Acar, İl Genel Meclis Başkanı Medet İlbars, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, İl Müftüsü Ömer Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz katıldı. Törene ayrıca fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler de iştirak etti.

Dersin ardından Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Vali Ahmet Karakaya tarafından Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan’a hediye takdim edildi. Tören, protokol üyeleri ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİ, MALATYA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. ABDURRAHMAN BABACAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.