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Ankaralı iş insanlarına Akra daveti: Gana yatırım forumu fırsatları

Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, 16-17 Kasım'daki Akra Gana Yatırım Forumu'na Ankaralı iş insanlarını davet ederek yatırım fırsatlarını tanıtacaklarını açıkladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ankaralı iş insanlarına Akra daveti: Gana yatırım forumu fırsatları

Ankaralı iş dünyasına Akra daveti

Gana’nın Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ederek, 16-17 Kasım tarihlerinde Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenecek Gana Yatırım Forumu’na davet mektubunu sundu. Büyükelçi, forumun Türkiye’den gelecek özel sektör temsilcilerine doğrudan bilgi aktarımı ve potansiyel iş ortaklarıyla görüşme imkânı sağlayacağını vurguladı.

Forumun programı ve ele alınacak sektörler:

Büyükelçi Nasiru-Deen, iki gün sürecek forumda katılımcılara yatırım alanlarını tanıtırken; tarım, imalat sanayi, altyapı ve inşaat, enerji ve yenilenebilir enerji, madencilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, ilaç ve sağlık, turizm ve konaklama ile lojistik ve taşımacılık gibi başlıca sektörlere ilişkin bilgi aktarılacağını belirtti. Forumun hem bilgilendirme hem de iş geliştirme amaçlı ikili görüşmelere zemin hazırlaması hedefleniyor.

Gana–Türkiye ilişkilerinin güncel görünümü:

ATO Başkanı Gürsel Baran ziyaretin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, Gana ile ticari ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika Açılımı vizyonu çerçevesinde güçlendiğini hatırlattı. Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 845 milyon dolar seviyesinde olduğunu ve bu tutarı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Baran ayrıca, Türk iş insanlarının özellikle enerji, altyapı ve madencilik alanlarında faaliyet gösterdiğini belirtip, 800’ü aşkın Türk şirketinin Gana’nın ekonomik kalkınmasına katkı sunduğunu vurguladı. Türkiye’nin Gana’da Çin’in ardından en çok yatırım yapan ikinci ülke konumunda olduğuna dikkat çekti ve ATO’nun üyelerine forum hakkında bilgi vereceğini kaydetti.

Gana Yatırım Forumu, Ankara’daki iş dünyası temsilcileri için bölgedeki fırsatları yerinde değerlendirme ve yeni iş birlikleri kurma imkânı sunacak önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

GANA BÜYÜKELÇİSİ NASİRU-DEEN, ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

GANA BÜYÜKELÇİSİ NASİRU-DEEN, ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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